無綫小花戴祖儀唱歌拍戲樣樣掂,再加上外表甜美,圈粉無數,獲得不少工作機會。近日她與黎諾懿一起合拍的《Channel E 越南膠流團》大受歡迎,二人還獲邀到越南出席活動,戴祖儀還於活動上獻唱,她一到埗即興奮地換上靚靚黑色貼身禮服為大家拍片,嚟一個Room tour,片中她大露香肩之餘,還騷出深長事業線,相當煞食。佢仲好識做,為網友跳了一part舞,不停扭動漫妙的身軀,非常吸睛,她留言:「Thank you Hoiana,特登學咗越難越愛嘅越南文,風騷的3日2夜快閃越南,Can't wait to see you all again!!!!!。」而昨日才剛回到香港,她就立即馬不停蹄到內地工作,非常忙碌。