假日早午餐　饗樂無窮

打工仔捱足一星期，周末周日難得放假，總是要計劃完美的吃喝玩樂日誌。趁出行前來個開胃又美味的早午餐最好不過，豐富的主題、琳琅滿目的美食，再加上迷人美酒，必讓周末過得愉快。

地中海風情

熱愛大海的人，很多時假日就愛在海上度過，除了玩水上活動，也愛潛水感受海底世界。上環地中海海鮮餐廳早前推出Palombar周末早午餐，以意大利文深海潛水員作主題，為大家帶來多樣化的海鮮菜。新鮮即開生蠔、杧果吞拿魚薄片作開胃前菜最好不過。小吃有香炸椰菜花、意式炸番紅花飯球、番茄芝士肉丸和番茄布拉塔芝士伴羅勒青醬等。來到主菜環節，有卡邦尼海鮮意粉、三文魚伏特加番茄長通粉、牛肝菌意大利雲吞或松露雜菜燴大利飯，共享美食有番茄烤原條意大利鱸魚和意式香辣烤雞。客人可升級享用核桃忌廉蛋糕、朱古力熔岩蛋糕、水果奶凍、巧克力慕斯、士多啤梨意式芝士蛋糕、蘋果派、水果塔、檸檬芝士蛋糕和黑朱古力泡芙等，更加豐富。

大啖生蠔

每次吃自助餐，即開生蠔總是最受歡迎。尖沙咀五星級酒店頂層酒吧餐廳於12月8日及22日推出生蠔海景周日早午餐，客人如選尊尚體驗或奢華體驗，便可享用5至6款當造肥美的即開生蠔，配氣酒酒或香檳吃個痛快，之後可選USDA頂級紐約牛扒、香焗三文魚扒或澳洲M6和牛西冷等1款主菜，配招牌龍蝦湯或班尼迪蛋等更豐富。此外，餐廳於聖誕節和除夕夜分別設計5道菜晚宴，前者有北海道帶子他他、香煎鴨肝和火雞等菜式，後者有法式獵人凍批和威靈頓牛柳等，靚人靚景配美食，氣氛更好。

年度節慶

在特別節日諗唔到想食咩？選擇多的早午餐也是個好選擇。本地飲食集團旗下餐廳於12月23日至26日、12月28日至2025年1月1日推出不同風味的節日早午餐。灣仔意大利餐廳會有布袋芝士配番茄沙律、蜆肉扁意粉配烏魚子和烤牛後腰肌皮肉等美食。灣仔西班牙餐廳則有36個月伊比利亞火腿、炸黑松露薯珠和紅酒燴羊膝等選擇。中環日系秘魯餐廳有香口天婦羅、油甘魚刺身和海鮮飯等，另外還有印度和日本風味。12月1日至2025年1月1日於餐廳用膳會獲抽獎券，為客人帶來豐富獎品。

別具意義

聖誕節和除夕晚餐可能大家都心中有數，若然一家大小可揀早午餐方便安排。飲食集團旗下餐廳分別於聖誕和除夕推出不同元素的早午餐。尖沙咀意大利餐廳於12月25日推出無限量供應早午餐，包括意式薄切三文魚配魚子醬、薄切油甘魚配日式洋葱醬等，中環高級中菜館於12月25日的早午餐，就有限定的紅菜頭水晶粿和家鄉鹹雞粉等菜式，隔壁的意大利廳於同日亦有早午餐，讓客人客用鱈魚丸、菠菜鵝肝醬烤雞和節日甜點拼盤等傳統美食。另外，各間餐廳還有聖誕和除夕套餐，部分更有倒數派對，想知詳情就要留意官網發布。

創意亞洲菜

灣仔現代亞洲菜餐廳推出周末Brunch盛宴，菜式有牛柳他他配黑椒米紙、新鮮生蠔配青蘋果沙冰、和牛漢堡配番薯條及泡菜沙律汁及韓式炸雞配四川麻辣黑椒及柚子蜜糖等菜式，讓客人感受亞洲混搭美食。此外，來到佳節，餐廳於12月24、25及31日供應晚菜菜單，包括有八珍撻、變奏新鮮蠔粥、蝦柚沙律及和牛叉燒飯等，同樣富新意。

矜貴海洋珍味

想趁周日遠離煩囂，位於大嶼山愉景灣的酒店坐擁180度迷人海景及露天臨海雅座相信是不錯的選擇！酒店於即日起推出全新的「週日自助早午餐」，行政總廚與團隊搜羅了環球時令海鮮，包括拉斯加蟹腳、皇帝大蝦、珍寶貴妃蚌、珍寶蟶子王、鹿兒島茶螺及其他季節限定海鮮等，仲有無限供應的南非黑鑽鮮鮑魚與鹹鮮濃郁的魚子醬，是回本之選。還有琳琅滿目的熱葷冷盤，好似慢烤美國特級黑安格斯有骨肉眼、慢燒澳洲羊架寶雲酥、瑞士軟心芝士、48個月西班牙橡果黑毛豬、意大利黑牌巴馬火腿、鵝肝醬凍等，以及多款精緻甜品如蜜餞黑胡椒熱帶水果慕絲棒及焗蘋果杏仁忌廉千層酥等，喜歡水果的更不要錯過按時令供應的水果，好似酸甜有致的金開心果、爆汁蜜瓜、香甜金奇異果、軟綿紅肉火龍果與車厘子等，以及多款即榨鮮果汁。主廚還於每周推出長度叫人「嘩嘩聲」的神秘甜品，滿有驚喜。客人更可以額外付費來個無限暢飲，包括Barons De Rothschild、指定紅白酒及啤酒等，帶來升級Chill歎體驗！