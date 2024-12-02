張栢芝傳佗第4胎行蹤成疑　生圖流出與P圖差異令人驚訝

張栢芝甫出道憑檸檬茶廣告爆紅，清純外表加上神顏值俘虜不少少男心，之後被周星馳睇中拍電影《少林足球》成為「星女郎」，更憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角。近年栢芝主力內地發展，品牌代言、綜藝節目、登台商演、直播帶貨等樣樣撈，而在2021年，張栢芝憑參演真人騷《乘風破浪的姐姐2》再度人氣急升，工作不斷，但感情上生活一直成謎。

張栢芝現育有3子，大仔謝振軒（Lucas）和二仔謝振南（Quintus）是與前夫謝霆鋒所生，孻仔生父則未有透露，而今年初又再傳出她懷第4胎，自此張栢芝便幾乎絕迹社交平台，行蹤神秘。不過近日，栢芝又再成為網民討論的話題，皆因有網民分享張栢芝對上一次公開露面的照片，生圖與P圖分別甚大。

有網民分享去年11月栢芝到杭州出席代言活動的相片，相中她身穿一件閃閃背心白裙，打扮優雅地現身，大會圖片中的栢芝手腳纖瘦，顏值依然，高挺鼻樑、側面大晒完美下顎線。不過，在沒有P圖的相片下，栢芝面部有點浮腫，網民也不禁慨嘆：「歲月真是把殺豬刀！」另外，網民翻查栢芝對上一次更新社交網已經是一年前的代言護膚，如今行蹤惹揣測。