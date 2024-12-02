台慶頒獎禮︱陳豪未攞熱個獎想冧莊　望與譚俊彥瓜分視帝

無綫今日（2日）舉行記者會公布《萬千星輝頒獎典禮2024》各項提名名單，男主角方面，只有陳山聰與王浩信各有兩劇提名，其餘只有一劇入圍，至於在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角而受網民推為視帝的的蕭正楠卻降呢入圍男配角，反而憑《神耆小子》角逐男主角，令網民鬧爆。

陳豪與譚俊彥（Shaun）同憑《企業強人》提名男主角，身為上屆視帝的陳豪笑言：「個獎都未攞熱又要畀人。（有冇信心冧莊？）我好滿足，攞過就算，但畀獎我都會要。」

Shaun指今年競爭激烈，但對劇集、粉絲及自己有信心，又指羅子溢、蕭正楠、黎耀祥、黃宗澤全是勁敵，問兩人會否想雙視帝以瓜分獎項？陳豪大讚好提議，可增加得獎機會。問到女主角心水，陳豪表示：「我哋套劇嘅兩個女主角都演得非常好，不過《黑色月光》嘅楊茜堯都好犀利。（《黑色月光》係《企業強人》最大勁敵？）佢哋一定係勁敵，但我唔敢講我哋係咪人哋嘅勁敵，不過我都要有信心。」除男主角獎外，Shaun同時提名最佳男主持及最佳電視歌曲，他坦言：「最初聽到首歌我好驚，我畀個Demo囡囡聽，佢話咁高音你得唔得，後來靠科技同AI又OK，錄完首歌監製畀我聽番，我都唔敢聽。」他建議陳豪下年可加入唱主題曲行列，陳豪自言不敢在小朋友面前唱歌：「唱得唔好畀佢哋睇低，爹哋要高高在上，唔可以失尊嚴，我試過喺浴室唱歌又試過曬太陽燈時唱歌，突然有人敲門叫我細聲啲。」Shaun自爆也有類似經驗，戴住耳機邊唱歌邊跑步，太太跟他說整條街都聽到他的歌聲。