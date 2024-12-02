台慶頒獎禮︱郭珮文首提名「飛躍進步」 攞獎會心虛

藝人郭珮文、陳懿德及黃庭鋒有份提名飛躍進步男女藝人，首次入圍的郭珮文表示今年有很多新嘗試，雖然已有進步，但仍有很多進步空間，問她有否信心得獎時？她坦言：「如果我話有信心，我會有少少心虛，但都希望大家支持我。（你係陪跑？）我可唔可以做陪跑？因為我冇諗過會有提名，有提名已經好開心。」

至於陳懿德是第3度提名同一獎項，她稱非常感恩得到很多演出機會：「朋友幫我數過，話我今年有20幾個節目都爆騷，（係咪豬籠入水？）盡力啦，入行3年，今年都算攞錢最多，不過可能下年就唔係搵咁多，自己係咪飛躍進步，由公司去講，但我要求自己每次進步同長期進步。」至於攞獎信心問題，她反而希望自己可以接更多商演機會。

而第5度角逐的黃庭鋒對入圍感開心：「我個信心係正面，上到台發覺其實任何人一個人攞咗，我都會好開心，無論自己攞又好人哋攞都好，我都係咁開心。」德德補充以往覺得獎項是一個認可，但現時跟前輩合作後發現自己仍有很多不足之處及要改進的地方，這個才是最大獎項，就算別人獲獎，也會戥對方高興。郭珮文亦表認同：「每個人都好努力，所以邊個攞都係好公平，我希望可以比觀眾睇到我嘅演出，為大家帶來歡樂，攞唔攞到獎都冇所謂。」