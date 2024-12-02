佘詩曼再奪視后未諗加片酬　古天樂望有好劇本可再合作

影帝古天樂（古仔）與視后佘詩曼（阿佘）今日（2日）現身機場，出席全港最大型熊貓展，二人從機艙步出，跟2500隻熊貓公仔一同亮相，大會更特製了電影《九龍城寨之圍城》角色「龍捲風」及劇集《新聞女王》角色「Man姐」造型的熊貓公仔，送給古仔和阿佘。

古仔透露10多年前參與動物保育活動時曾到近距離跟熊貓接觸，坦言機會難得，他指有朋友近日24小時都在留意一對在港出生的熊貓的成長片係，笑指自己雖然喜愛熊貓，但未至於這樣瘋狂。身旁阿佘笑指大家或將小熊貓當成自己的BB般看待，指自己也被熊貓的可愛和親和力吸引：「之前兩隻熊貓又叫盈盈、樂樂，同我朋友同名，所以都有去探過佢哋。」

談到二人對上一次合作已是電影《衝上雲霄》及《常在你左右》，阿佘笑指《常》是自己唯一一部不敢看的電影，因自己向來怕看鬼片，：「首映嗰陣我都揞住眼唔敢睇，但拍我又唔驚喎。」問到二人由機艙現身，有否想起當年一起拍《衝上雲霄》？古仔笑稱有想到，覺得很正，問二人何時再合作？他說：「都要睇吓有冇好劇本同市場需要。（會想拍劇？）有合適角色都可以嘅。」他表示近日亦正為電影開工，但詳情未能透。

談到阿佘憑《新聞女王》成「三料視后」及「亞洲影視內容大獎」劇集女主角金獎，日前她再憑《新》劇獲新加坡《第29屆亞洲電視大獎》「最佳女主角」，除了是她繼2011年憑《公主嫁到》後再獲同一殊榮外，她更是首位在該頒獎禮兩度封后的藝人，阿佘表示對此相當高興，問到再次封后感受？她說：「相隔咗10幾年，攞一個獎真係好難，所以係好大鼓勵。（擊敗好多勁敵？）入圍嘅都係好強嘅對手，個個都演得好！（可以加片酬？）我都想，哈哈！但應該唔會啦。」她表示正忙於拍攝新劇《正義女神Themis》，飾演律師的她大呻辛苦：「要死背同背默對白，今次辛苦過拍《新聞女王》，因為之前可以睇住字幕機，今次個角色要好有威嚴同說服力。」