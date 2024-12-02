台慶頒獎禮︱胡定欣爭視后哽咽唔心急結婚　張曦雯不擔心分薄票源

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日（2日）舉行記者會宣布入圍名單，以視后競爭最為激烈，除了《黑色月光》的楊茜堯和林夏薇，以及《巾幗梟雄之懸崖》的胡定欣外，還有年頭話題劇《婚後事》的陳自瑤。大熱之一的定欣除了爭視后，還包攬兩首最佳電視歌曲及最佳女主持，共四個提名；至於張曦雯（Kelly）更有3劇入圍，成最多劇角逐視后的女藝人。

Kelly對於有3劇入圍感開心，認為無論有沒有得獎，對她來說已是豐收的一年，能讓大家見到她的不同面貌，問到可擔心會分薄票源？她坦言最有信心是《企業強人》，望粉絲能集中投票，又指雖然對手犀利，但也要對自己有信心。

定欣稱想不到主持和歌曲也有入圍，她直言希望封視后及奪歌曲獎，但坦承今年競爭激烈：「大家今年都有一個好大發揮同挑戰角色，今年我遇到『七爺』呢個角色真係非常難忘。（會投自己一票？）會，拍得咁辛苦。」定欣在台上發表入圍感受時感觸哽咽，她坦言受現場氣氛感染，回想自己多年的經歷，真是一步一腳印，問到會否叫男友投票給她？她說：「佢點會唔投畀我。（拍拖對事業有幫助？）唔知，都係靠自己努力。（如果攞獎會唔會宣布結婚？ ）冇咁急。」而拍拖多年的Kelly也指自己不心急結婚。