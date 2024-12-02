台慶頒獎禮︱陳自瑤激動落淚　叫王浩信醒目啲投自己視后一票

陳自瑤（YoYo）今日（2號）出席無綫《萬千星輝頒獎禮2024》記者會，着露肩貼身裙的她憑《婚後事》角逐「最佳女主角」獎，在台上發表感言時，她一度感動落淚，其身邊的張曦雯即加以安慰。

她接受訪問時，解釋落淚原因時，一度哽咽：「其實初時都冇乜嘢，但我諗上台要講乜嘢時，好多感受同畫面就喺腦裏面湧現，我就同自己講唔好玩煽情，講少兩句唔好講咁多嘢，怕自己忍唔住，但我見傅嘉莉喊，情緒畀佢牽動咗我，雖然我唔係喺台上攞獎，只係提名都好感觸，因為前幾日我啱啱攞咗20年金牌，個金牌對我意義都好重要，冇諗過時間過得咁快咁就20年，現又提名女主角，我等咗20年先有機會企喺呢個界別度，（之前都有提名過？）之前提名只係一個演出單元，嗰個唔算喺一個劇集，對我嚟講意義唔係咁重大，真係以主角身份企喺台上，呢個係第一次，所以特別感觸。」

她又謂回想過去多年，覺得演員好被動，不知自己可有機會再任女主角及好角色，所以自己所說的全是真實說話及感受：「我呢20年試過好多唔同嘢，做演員，主持，現又做直播主播，但回顧番我最鍾意都係拍劇，所以希望將來自己繼續有機會。」她更特別鳴謝《婚後事》監製及編審給予她重要角色及發揮機會。

問到可有信心摘下視后寶座？她坦言：「我唔可以講自己完全冇信心，但難得喺度都畀少少信心自己啦，真心今年對手太強，好似阿怡（楊茜堯）嘅《黑色月亮》，係神級演技，其實大家仲記唔記得《宮心計》，有兩大女主阿怡同佘詩曼，當時我只係阿怡其中一個宮女咋，娘娘一出，我呢個宮女（就機會低啲）。」

可覺得如《婚》在年頭播出較輸蝕？她直言：「有少少嘅，無論大家會唔會投我票，我都好想多謝支持《婚》成個劇集嘅觀眾，當時我收到好多留言話鍾意呢齣劇集，我都呼籲大家投我一票，（有冇叫家人投你一票？）我教佢哋用手機投啦，（朋友呢？）都會，為呢個難得機會努力吓啦，係我第一位角逐，（老公王浩信同個女呢？）係啦，自己醒目啦，我個女都唔知我提名，今天先出名單，我唔知自己有冇機會，所以頭先講咗感言先。」