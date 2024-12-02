梁思浩節目宣傳片收168宗投訴：咪代表成功囉！

由梁思浩主持的「直播靈接觸」節目宣傳片收到168宗投訴，涉及今年4月9日及10日期間不同時段，3個版本的宣傳片，包含令人不安的畫面和突如其來的驚嚇鏡頭，令觀眾緊張、毛骨悚然及或恐懼；無綫捉弄觀眾的做法不負責任，亦不可接受或不恰當，及或品味低劣；以及宣傳片不適合兒童或長者收看。通訊事務管理局向無綫發出勸喻，敦促嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文，而相關宣傳片已被抽起。

梁思浩今晚（2號）錄影《直》節目時，對於收到投訴，他說：「咪代表成功囉，咁呢個節目係要人驚嚇，其實愈受歡迎嘅節目就多數愈多投訴，收投訴都唔係第一次啦，之前《通靈之王》都畀人投訴睇完會鬼上身啦，（節目可因投訴而修改？）唔會，識我嘅人就知我唔會人哋一句說話而改變，繼續做好個節目先，其實嗰個投訴喺節目播出最初時，之後都冇嘢啦。」又指節目將添食，原本播到1月27號，依家就加集數，播到3月底，加人工就未傾。

問到思浩有份角逐「最佳男主持」，而節目又被提名「最佳綜藝節目」，可擔心受投訴影響得獎機會？他說完全不知有份被提名，不過相信攞獎機會不高，因為他不是無綫合約藝人，直言：「相信公司嘅票數就冇乜，靠觀眾投票啦。」思浩又謂因節目要添食打亂了其工作檔期，明年要拍王晶的鬼片又要返新城主持節目，而他還有其他不同的自家節目工作。

而節目嘉賓夏文汐就話曾遇過不少靈異事，其中試過在酒店瞓覺時，感覺身處戶外，覺感打大風中，但拍鬼片時卻未遇過恐怖事。至於周美鳳就分享在酒店遇疑「吸血鬼」，她說：「一個人瞓覺，感覺有個男人喺我度頸度左右兩邊喺咁索，之後又感覺到有人爬過我個身，我好驚，但冇理佢，以後住酒店要搵人陪瞓先得。」