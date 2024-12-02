會員有着數　嬌娃投懷送抱

家陣好多商戶實施會員制，只要顧客肯出賣少少個人資料，就可以享受優惠。AV業界資深人士神仙乙更加對日本AV界嘅會員制風俗店推崇備至，皆因成為會員後，風俗孃會提供非一般服務，就算畀客人中出都冇Say No！

偶像坐鎮

喺SOD出品嘅《會員制高級風俗的最高服務》入面，城中有一間超高級風俗店，只有達官貴人先有資格幫襯，若要成為會員，更加要通過多項條件！咁做咗會員有乜嘢着數？就係可以得到寫真偶像矢埜愛茉提供貼身服務！呢位白滑靚女對客人可以話係無微不至，除咗會細心侍浴，仲會玩埋毒龍鑽，替客人作深層清潔！之後又會化身兔女郎，任人五花大綁，同試勻各種情趣玩具，更重要嘅係洩射次數不限，務求令客人玩到心滿意足。

女優陪浴

同樣由SOD推出嘅《連續中出會員制陪浴店》，女主角柴崎春原本係AV廠SOD嘅文職員工，喺公司游說下，初嘗做女優滋味，今次則被安排擔任陪浴小姐，但只有肯畀錢做陪浴店會員嘅朋友先可以一親香澤，事關阿妹嘅服務態度一流，見到客人步入房間就會行禮兼即場提供口舌服務，等客人舒服地爆發一次，再為客人侍浴，之後又轉戰吹氣床大玩波地！由於柴崎春技巧上乘，客人好快就忍唔住洩射，但毋須喊停，皆因中出環節都包埋，真係唔話得！

點玩都得

片廠Prestige製作嘅《一直到早上的超高級約會服務》，講述年輕人阿明花咗唔少錢成為一間超高級約會服務公司嘅會員，終於可以搵到暗地裏接客嘅女藝人涼森玲夢，進行一趟兩日一夜嘅浪漫約會。約會期間，玲夢會化身為阿明嘅女朋友，一齊遊山玩水、吃喝玩樂，最重要嘅係阿明只要心血來潮想曳曳，玲夢何時何地都會奉陪到底，由夜晚玩到第二朝，甚至唔介意客人舉機拍片，等客人返屋企都可以回味一番，咁嘅服務態度實在太周到太銷魂！

簡評

本仙一向唔貪小便宜，但勢估唔到成為商戶會員可以享受到咁特別嘅服務，有機會都想試吓！3部作品之中，本仙最鍾意《會員制高級風俗的最高服務》，事關女主角矢埜愛茉的確係知名藝人，星級氣質加埋白嫩胴體，實在無可挑剔，最難得係服務客人時，貼身又瞓身，玩埋SM都仲得，令畫面更加精彩刺激！