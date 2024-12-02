Fha Chotika　甜品女郎「泰」嗒糖

甜，呢個形容詞真係好使好用，除咗形容食物嘅味道，亦可以用喺美女身上，就好似泰國性感模特兒Fha Chotika，唔止個樣生得甜，笑容更加係甜到漏，難怪會變咗甜品店嘅生招牌！

笑容親切

笑容可以拉近人與人嘅距離，所以，但凡要同人接觸嘅工作，從業員都好需要笑口常開，模特兒呢份工亦唔例外，來自泰國清萊嘅Fha Chotika就深明此道，成日笑笑口，加埋唔介意作性感演出，令佢喺網絡上嘅人氣不斷飆升，仲幫到佢爭取咗好多工作機會添！點解Fha Chotika嘅笑容可以咁甜？原來阿妹嘅性格樂天，又鍾意食甜品，每次見到各式糕點，例必笑到見牙唔見眼，更一度夢想要成為甜品師，於是有甜品師搵佢做生招牌，結果吸引到模特兒事務所星探嘅注意，正式出道。

轉變形象

除咗笑容煞食，近年Fha Chotika銳意嘗試新形象，特登喺鏡頭前收起笑容，影咗唔少表情嚴肅、望落型格又性感嘅寫真，諗住畀大家一啲新鮮感。阿妹話，起初轉形象都有啲擔心，驚粉絲接受唔到，但諗深一層，唔踏出第一步，又點知道大家嘅反應呢？結果有粉絲真係以為佢發生咗唔開心嘅事，紛紛喺網上留言慰問，為免誤會加深，佢只好逐一回覆，解釋箇中原因。雖然係咁，Fha Chotika覺得好感動，明白粉絲錫自己，亦有唔少人對佢嘅新形象讚不絕口，希望佢繼續求變，令模特兒事業更上一層樓。

Profile

出生地：泰國清萊

身高：166cm

三圍：33F-23-34

無論對住鏡頭笑唔笑，Fha Chotika嘅魅力都可以話係爆晒燈，特別係嗰副前凸後趷嘅身材實在太吸睛，瀏覽佢嘅社交網，就可以搵到大量極之養眼嘅性感相！