【是日通勝】

農曆十一月初三

甲辰年 乙亥月 辛丑日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、理髮、塞穴

忌：出行、動土、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

金牛座：運勢好轉，生活壓力大減，可望鬆一口氣。

雙子座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

巨蟹座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

獅子座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

處女座：好人緣可帶旺財運，得了着數要善待老友。

天秤座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

天蠍座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

人馬座：血汗錢不易賺，更會有勞而無功的情況。

山羊座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

水瓶座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

雙魚座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 財運好

（跌）羊 桃花弱

鼠：勿隨便跟別人撕破臉，不利事業發展。

牛：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

虎：生活上出現一些問題，不可掉以輕心。

兔：事業與財運皆不錯，得着會比預期多。

龍：心思縝密，做事有耐性，表現受肯定。

蛇：遇見自己處理不了的事，要保持冷靜。

馬：財運一般，宜預留金錢應付突發開支。

羊：是日沖煞，感情出現問題，心情複雜。

猴：旁觀者清，多聽別人意見會得到啟發。

雞：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

狗：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

豬：有望跟伴侶享受二人世界，甜在心頭。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

勁名

「人死留名，豹死留皮」，比喻人的一生成敗功過，是由後代歷史去評論，故此有人認為不可寂寂無名地過一生，雖不可留芳百世，也要遺臭萬年，讓自己的大名可載入歷史之中，雖做不成偉人、聖人，也要幹一番大事，無論日後的評價如何，也要名留千古，不在乎好與壞。

當然，在過往歷史中不乏名人、偉人、聖人的名字，也有臭名遠播、成為歷史罪人的名字，若起了前人的名字，也會成為偉人？聖人？或成為一禍國殃民、被世人所不耻、十惡不赦的人？

如姓岳，起了飛字，是否一定成為抗外名將，精忠報國，最後也被奸人所害？姓秦的，冠上檜字，也會為求富貴而而殺害忠良？姓李的，名叫世民，也會成為一代明君？姓朱的，取名元璋，就可改朝換代？姓曹名操，就可成為一代梟雄？姓吳的，名叫三桂，就會成為引兵入關之賣國賊？例子太多不勝枚舉。

相信，就算改甚麼名人、偉人、聖人、奸臣之名字，亦不可能有相同際遇、相同功過，但若想沾一下古時名人、偉人之光輝，則未嘗不可。