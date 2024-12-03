張曦雯3劇爭后怕分薄　胡定欣擸4提名

無綫昨日公布《萬千星輝頒獎典禮2024》入圍名單，其中張曦雯有3劇入圍視后贏面高，同是今年視后熱門的胡定欣，與陳自瑤在發表感想時感觸落淚。至於憑《巾幗梟雄之懸崖》獲網民力推為視帝的蕭正楠，竟要降呢爭男配，引來網民怒轟，為他抱不平！

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於明年1月19日舉行，昨日入圍者出席記者會宣布入圍名單，當中以視后競爭最為激烈，除了《黑色月光》的楊茜堯和林夏薇、《巾幗梟雄之懸崖》的胡定欣外，還有年初話題劇《婚後事》的陳自瑤。定欣除了爭視后，還包攬兩首最佳電視歌曲及最佳女主持合共4項提名；至於張曦雯（Kelly）則有3劇入圍，成為最多劇角逐視后的女藝人。

Kelly對於有3劇入圍感開心，認為無論得獎與否，對她來說已是豐收的一年，問到可擔心會分薄票源？她坦言最有信心是《企業強人》，望粉絲能集中投票，又指雖然對手厲害，但對自己有信心。

至於定欣稱想不到主持和歌曲也有入圍，表示今年競爭激烈，會投自己一票。她在台上發表感受時感觸哽咽，事後坦言受現場氣氛感染及回想起自己多年的經歷，問到會否叫男友投票？她說：「佢點會唔投畀我。（拍拖對事業有幫助？）唔知，都係靠自己努力。（如果攞獎會唔會宣布結婚？）冇咁急。」

陳自瑤爆喊：我等咗20年

同樣在台上激動爆喊的陳自瑤自言感觸大：「我等咗20年先有機會企喺呢個界別。（之前你都有提名過！）之前只係演出一個單元，真係以主角身份企喺台上係第一次。」問到可有信心？她說：「我唔可以講完全冇信心，但真心今年對手太強，楊茜堯係神級演技，當年《宮心計》佢演娘娘，我演佢身邊嘅宮女，娘娘一出，我呢個宮女就……」至於可覺得《婚後事》在年初播出較輸蝕？她直認有一點，問到可有叫老公王浩信及女兒投票？她說：「係啦，自己醒目啦！」

男主角方面，只有陳山聰及王浩信各有兩劇提名，其餘皆一劇入圍。當中憑《巾》劇中一人分飾三角而獲網民力推為視帝的蕭正楠，其角色卻只入圍「最佳男配角」，他反而憑《神耆小子》角逐男主角，惹來網民鬧爆！

陳豪與譚俊彥同憑《企業強人》提名男主角，年初攞視帝的陳豪笑言：「個獎都未攞熱又要畀人。（有冇信心冧莊？）我好滿足，攞過就算。」譚俊彥稱雖然競爭激烈，但對劇集、粉絲及自己有信心。至於女主角心水，陳豪說：「我哋套劇嘅兩個女主角演得非常好，不過茜堯都好犀利。（《黑色月光》係《企業強人》最大勁敵？）佢哋一定係勁敵，但我唔敢講我哋係咪人哋嘅勁敵。」

另外，傳遭雪藏的炎明熹憑歌曲《錯過．再實現》入圍「最佳電視歌曲獎」，已離巢無綫的黃智雯則以《再見．枕邊人》入圍爭女主角。