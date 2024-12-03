張敬軒唱到抽筋　王菀之「黑圖」贈興

歌手王菀之（Ivana）暌違11年於明年2月在紅館開演唱會，門票昨日公開發售一個上午全部售罄，不少搶不到飛的歌迷湧進Ivana的社交網留言要求加場。對於兩場門票半日售完，Ivana表示非常開心大家支持，知道消息後團隊立即聯絡她開緊急會議，研究是否有加場空間，希望買不到飛的歌迷不要失望，有消息會馬上為大家公布。

而Ivana跟好友張敬軒一起深宵「合體」開Live，皇上、皇后「合體」開直播盡顯威力，半夜吸引過萬人觀看。期間軒仔懶理Ivana要為開騷減肥，來個深夜放毒，叫齊臘味煲仔飯、茶粿、甜品等招呼對方，二人邊食邊唱，期間軒仔又將兩個包塞入口兩側，扮自己衞衣上的土撥鼠，無聊又搞笑。

二人合唱了多首經典歌曲，網民坦言如免費聽演唱會一樣，不過直播期間，他們亦爆出不少笑料，近日迷上攝影的Ivana於軒仔唱歌時為他拍照，點知張相勁核突，軒仔謂：「Delete咗佢，張張都核突㗎喎！」跟住更搶過Ivana的相機謂：「Delete個掣喺邊？嘩！個樣大便咁呀！」

二人又因全晚坐在地上唱歌，軒仔半途更坐到抽筋要起身拉筋，Ivana謂：「咁你要唔要啲油搽吓！」跟住又教軒仔拉筋：「你都好緊吓喎阿生！」之後他們又鬥身體柔軟，Ivana笑言：「估唔到我哋兩個咁就到咗唱到抽筋嘅年紀，我話咗唔好坐喺地下唱㗎啦，係佢要就嗰啲美顏燈啫嘛。」期間二人不時互寸，網民都留言起哄叫他們「打交」。