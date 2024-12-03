年齡相差31年！尊尼特普被傳與西班牙網紅撻着

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）的戀情向來備受外界關注，繼今年7月61歲的他被傳與年紀小32年的29歲俄羅斯模特兒Yulia Vlasova撻着後，近日他再被傳與30歲西班牙網紅Jess Bordiu搭上，再次玩父女戀！

據知尊尼都是Jess社交網的跟隨者，而她亦於今年夏天分享跳舞片祝他生日快樂。此外，去年她亦打扮成尊尼《朱古力獎門人》的角色「王卡衛」（Willy Wonka）拍片，而當時尊尼更在舞台上表演。而上月初，尊尼出席西班牙塞維利亞一電影節時，女方亦身在當地。此外，有消息指他們過往亦曾在香水廣告中合作過，女方借助網上人氣來為他宣傳香水。不過有知情人士已替尊尼否認戀情，指她與尊尼並沒有任何關係，而她亦沒有與尊尼一同出席任何電影節，他目前沒有拖拍享受緊單身生活。

尊尼向來對「圈內人」情有獨鍾，除了影星前妻安芭赫德（Amber Heard）之外，她先後與多位女星包括英國超模姬摩絲（Kate Moss）、美國女星雲露娜維達（Winona Ryder）以及法國女星Vanessa Paradis拍過拖，其中他與Vanessa的戀情長達14年，他們育有一子一女。