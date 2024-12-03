建造工友節嘉年華感謝工友默默付出　有維修水喉6年工匠注重安全獲表揚

【特約報道】香港所有地標建設、基礎建設、民生設施皆由前線建造業工人付出汗水和努力，以及卓越工藝技術完成。有見及此，建造業議會（議會）於12月1日在建造業零碳天地舉行首此專爲建造工友而設的「建造工友節嘉年華」，吸引了逾千名建造業工友及家人參與嘉年華，獲得15間業界機構的鼎力支持，吸引逾6,000名建造業工友及家人、125間機構參與。嘉年華透過遊戲攤位及活動傳遞建造安全和健康訊息，讓工友體驗創新科技，活動還包括草地野餐、路邊攤主題影相區、歌星功夫舞蹈表演等，適合一家大小一齊參與。各建造業持份者帶同工友及其家人參加嘉年華，體現建造業零碳天地為建築人之家的意義。

首屆「建造工友節嘉年華」旨在加深大眾對前線打理人及建造工友的專業和貢獻的認識，提升他們的社會地位，並讓工友及家人以作爲專業師傅而感到自豪。由建造業議會主席何安誠教授工程師、執行總監鄭定寕工程師、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程和勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢先生等多位業界領袖及前線工友擔任主禮嘉賓。嘉年華亦邀請了多位表演嘉賓，包括歌手明星練美娟、吳浩康、黃妍和黃洛妍，還有來自香港中國婦女會丘佐榮學校的中國鼓隊、香港新疆同鄉總會大美新疆舞蹈團，以及陳行卓小朋友的武術表演。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師指，今次活動希望可以帶動建造業工友及家人分享業界最新發展和安全文化，提醒業界使用安全智慧工地系統（4S），透過實時收集工程數據，讓工程團隊隨時可掌握整個工地的狀況，及時應對潛在的安全風險，提高工地的安全和管理效率。他又表揚承建商、專門行業承造商及分包商採用關懷工友的創新科技、致力建構良好工友工地設施的卓越表現，有信心業界能夠齊心展現協力團結、充滿正能量以及關愛社會的一面，秉持追求不斷進步的精神，一齊推動業界持續發展。

鄭定寕又稱，舉行工友節並嘉許工友是「因為貢獻社會上佢哋都係默默耕耘」，本港有很多出色的基建讓市民享受，所以想讓大眾知道我們的工友對香港社會所作出的貢獻並尊重他們，另議會過往都有舉辦不同的活動，例如已舉辦至少6年的註冊建造業工人家屬獎學金等，嘉許工友的子女獲得優異成績。他又指希望未來每一年都會有一個工友節，而且想增設多些獎項，以鼓勵更多工友，「希望推動到好似奧斯卡形式嘅一個頒獎典禮，俾我哋嘅建造業工人」。

首屆「建造工友節嘉年華」特設嘉許工友的環節，「傑出先鋒嘉許」共有347打理人及工友在家人見證下獲嘉許；而「關愛工友嘉許」則有34間公司獲嘉許，皆在讓公司管理人員嘉許在建造安全及應用科技具建設性貢獻的工友，提升工友作爲建造業專業工匠的自豪感及地位，讓工友家人見證工友的卓越成就，同時讓公司履行社會責任及體現良好企業管治的成果。

有已從事水喉工作六年的工友，今日攜帶2名年幼子女和太太參與工友節，他表示獲建造業議會頒發「傑出先鋒嘉許」獎項感到很開心，「我係安全方面做得比較好」，亦感謝公司的推薦，公司十分重視工作安全，每次開工前都有做動態評估，「如果唔安全係可以say no」。

除了以上獎項，嘉年華透過註冊建造業工人家屬獎學金頒獎嘉許工友努力建設香港同時培育優秀下一代，獎學金共頒發39個獎項及超過34萬港元予在2024年香港中學文憑考試取得卓越成績的建造業工人家屬。此外，嘉年華亦透過頒發建造業工友專業發展計劃獎項予502名工友，獎金金額超過200萬港元，旨在鼓勵工友提升技能成爲熟練或半熟練技工。此兩個獎項獲33間發展商、公共機構、承建商、專門行業承造商同埋分包商透過卓越註冊建造業工人嘉許計劃之業界贊助計劃贊助超過84萬港元。