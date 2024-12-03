黃子佼網購未成年少女不雅片　重囚8個月

台灣藝人黃子佼被控在網絡偷拍論壇購買未成年少女的不雅影片，遭台北地檢署起訴。台北地方法院今日（3日）上午宣判，依違反《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月併科罰金10萬元台幣（下同，約2.38萬港元），罰金部分得易服勞務。可上訴。

合議庭認為，黃子佼案35位被害人10至17歲，分別在國小至高中時拿學生證或手寫個資等被拍，淪為商品，承審法官指黃子佼因一己私慾，在論壇購買兒童及少年性影像數量達2,259個，黃子佼危害重大，他偵查中坦承犯行，但在法院否認犯行，也沒與被害人、告訴人等成立調解，8被害人要求重判，今依「無正當理由持有兒童及少年性影像罪」判他8月，併科10萬元；仍可上訴。

犯「無正當理由持有兒童及少年性影像罪」可判6個月至5年，併科罰金最重300萬元，判決指出，黃子佼於偵查中供稱是為紓壓而購買兒童及少年性影像，法官認為，被告因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並持有該等兒童或少年性影像，影像檔的兒童或少年表示自己遭拍攝性影像時的年齡介於10至17歲，分別就讀國小至高中，並可輕易辨識他們的臉部、身體特徵，其中包含兒童或少年學校制服、學生證、社群網站資料、手寫個人年籍等個人資料，而該等兒童或少年之性影像檔案淪為尋常商品般，上架於創意私房論壇任人挑選購買。