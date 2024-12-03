交換禮物新玩法　炒熱派對氣氛

聖誕節又到，派對中最令人期待的，必定是交換禮物環節，為好友送上驚喜和樂趣。除了最基本的抽籤之外，其實交換禮物都有很多新奇玩法和規則，令氣氛更加高漲、充滿歡樂，為你和朋友留下難忘的佳節回憶。

1.天堂與地獄終極版

天堂與地獄需要每名參加者準備兩份禮物，分別是精美實用的天堂禮物，以及搞笑趣味的地獄禮物。玩法可以分開抽取天堂和地獄的禮物，亦可以兩者混合隨機抽，這樣參加者就有機會抽到兩份地獄禮物，增加過程的刺激感。而終極版是在混合抽取禮物、拆禮物前，參加者公開哪份禮物是自己送的，並簡單描述所贈禮物，但不能透露其類型，每個人都有一次上訴機會，可與其他參加者交換一份禮物。只要現場過半數人士和議，便上訴得直，可將其中一份地獄禮物換走！

2.血腥爭奪戰

每名玩家會先抽籤決定揀禮物的次序，當第一名玩家揀好後，需要拆開禮物給大家看。接着第二位玩家開始，可以選擇揀選新禮物，或者搶走第一位的禮物。如果玩家的禮物被搶走，則可以再揀選新一份禮物並拆開，或者搶走任何一個人手上的禮物，如此類推，直到每個人都拿到禮物。這種玩法的刺激之處在於，未到最後你都不確定會拿到哪份禮物，不過相當考驗友誼，建議跟交情好的朋友一起去玩。

3.心臟病

此玩法需要對大家圍着禮物坐，並將其中一份禮物放在中間，然後擲出兩個骰子，一旦出現6或12的倍數，玩家就有鬥快搶中間的禮物，搶贏的話就屬於你！接着可退出遊戲，以勝利者的身份繼續旁觀。每結束一個回合後，都會再放一份新禮物在中間，直到每個人都搶到禮物為止。這個遊戲節奏快，同時要求玩家頭腦清晰、反應迅速，令過程充滿笑聲。