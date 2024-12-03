毛毛造型現身時裝頒獎禮　Rihanna被嘲似《芝麻街》角色被動物組織狙擊

年度《英國時裝頒獎禮》（British Fashion Awards）昨晚於英國倫敦皇家艾爾拔堂舉行，來自世界各地的名人紅星齊齊現身，其中近年成功於時裝界佔一席位的巴巴多斯天后Rihanna，她亦與歌手未婚夫A$AP Rocky一同出席，向來衣着品牌惹外界評論的Rihanna以超巨型的藍色毛毛帽及皮草性感拋胸造型示人，即被網民形容為「時裝界大災難」並笑指造型似足兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）「藍鳥」Pino。

Rihanna一出現即成為全場焦點，今次她出席全是捧未婚夫場，他獲大會頒發「文化創新獎」，而頒獎禮紅地氈舉行時發生小插曲，兩名「善待動物協會」（PETA）的人士成功闖入紅地氈舉牌示威，她們拎住寫上「美麗的雀鳥和醜陋的人都戴/着上羽毛」的字句批評Rihanna等人穿皮草。

除了Rihanna與未婚夫之外，大批紅星包括英國天后Rita Ora、美國男星Glen Powell、巴西超模Alessandra Ambrosio、英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）以及《星球大戰》（Star Wars）英國女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）等都以盛裝出席是次頒獎禮。