何依婷腳踏5吋高跟鞋宣布懷孕5個月　佗B期間經常嘔吐兼胃脹

無綫小花何依婷今日（3日）在大埔超級城出席聖誕剪綵活動，並公布喜訊懷孕5個月，肚凸凸的她身形依然保持纖瘦，在台上指今個聖誕會是與老公最後一個二人世界聖誕節，又透露早前拍攝劇集《金式森林》時已經懷孕，期待劇集出街。

何依婷與老公剛結婚一周年便做媽媽，問到是否依計劃「造人」？她說：「又冇特別計劃，結婚啱啱一周年，呢一個係天賜畀我哋嘅禮物。嗰陣拍緊《金式森林》，拍完場跳舞戲就發現有咗，哈哈。」問到懷孕可有嘔吐大作？她說：「之前嘔得好犀利，完全食唔到嘢，個肚同埋個胃都好脹，嗰陣拍緊《金式森林》，因為未畀得人知，所以要要偷偷地出去嘔，但係拍緊劇分散咗注意力反而冇咁辛苦，拍完之後喺屋企仲辛苦。」

穿上5吋高踭鞋亮相的她，加上剪綵用上鉸剪犯上孕婦禁忌，她說：「高踭都係安全下着，自己就冇呢啲習俗，喺屋企都會剪下包裹，同埋切下水果。」問到懷孕後會否減少工作？她說：「咁又唔會，聽日都有其他活動，老公雖然好緊張，但係都畀好多自由度我，因為覺得我開心，BB先至會健康。」

講到之前到蘇梅島旅行時水着大解放，她說：「曬太陽等等BB吸收多啲陽光會健康啲，我都同老公講叫佢認得我瘦啲，但係佢話孕婦冇腰，好難影得到喎。」她透露將會與老公去上堂學習湊BB，問到現在是否瘦老公王后式照顧？她說：「又唔係，不過依家都好開心，屋企人同朋友都好錫我好關心我。」預計明年將會開刀分娩的她暫未考慮將來會生幾個BB說，看第一胎情況再計劃。講到台慶被指去旅行沒有出席，她指其實是台慶之後才去旅行，加上懷孕未有適合項目參與表演，故下年再參與。