孫儷打造最強新版甄嬛　拗腰托頭做形體指導

內地視后孫儷同老公鄧超婚後誕下一子一女，隨住仔女長大，二人顏值都同父母好似餅印一樣，令外界好奇子女有機會跟隨父母步伐入行。估唔到仲係小學生嘅愛女「小花」，佢已經有一顆做明星的心，孫儷今日（3日）更晒出多張佢帶阿女去影古裝相嘅花絮相，即登上熱搜。

孫儷發文指阿女原來想影一輯媽咪成名作《後宮甄嬛傳》寫真相，因此趁佢生日就帶咗囡抽囡上影樓圓夢：「妹妹的今年生日願望，就是拍一套甄嬛的照片，今年老母親太忙了，直到最近才剛幫她完成了心願 拍照時的形體指引是我 攝影棚裏一直放着甄嬛的音樂，為了讓妹妹更好的進入拍攝狀態，我還跟她一起回憶了很多片段，說出劇裏的台詞，感覺好多瞬間都回來了…那年我28歲，今年我的女兒都十歲了，時間都去哪了…當年幫我梳頭的髮型師露露，聽到妹妹的心願，覺得特別有意思，都來幫妹妹一起圓夢了，我和鄧先生說了一下今天拍照的配置，他都羨慕了 看着女兒的照片，他來了一句『小主吉祥』」

只見孫儷帶小花影甄嬛造型相，佢做阿女形態指導時更拗晒腰咁坐，一個托頭動作更令人回憶起佢喺《甄》入面嘅扮相，阿女又被網友指似足劇中剛入宮嘅「莞常在（孫儷劇中角色）」嘅迷你版，個個留言爭住想睇製成品。不過大家點留言，都不及老公鄧超哥評論：「我可以拍一套嗎？」即笑爆網友個嘴。