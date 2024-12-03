田蕊妮確認患肺腺癌　自爆已開刀做手術

藝人田蕊妮（阿田）今天（3日）在社交平台貼出身在醫院的相片，她自爆首次開刀做手術，原來她早前做身體檢查時驗出肺部有陰影，經再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以。她表示：「知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的醫生，從見醫生到安排入院做手術，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答問題。」

阿田續寫道：「直到我入手術室之前，麻醉醫師問我：『你真的是第一次開刀做手術嗎？』我：『是啊』她說：『你真的一點都不緊張耶，心跳只有66』」阿田表示台灣醫療很好，可能是有健保關係，就算做一些自費手術也很划算，而且最重要的是人，每一位醫護人員都相當細心，她寫道：「由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健，把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時，都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好。」阿田最後補充指手術非常成功：「病人亦相當精靈，大家都不用擔心我喔。」