林明禎新片上映18日票房僅6位數　再推鬼片谷人氣

男圑MIRROR成員Edan自從認愛馬來西亞女神林明禎後，是非接踵而來，先傳大量「爵屎」（Edan粉絲暱稱）呷醋要脫粉後，再被組合JFYT的隊員「床哥」將緋聞擺上枱盡情狂抽水，明寸Edan「愛美人不愛江山」，在民選叱咤「我最喜愛的男歌手」的黃金拉票期間，飛抵台灣陪女神「見吓面」及「食吓嘢」，似乎莫視「爵屎」感受之嫌，為愛情承受輿論壓力的他，其實緋聞女友林明禎亦一樣面臨人氣下降危機。

曾於10月尾時，專程來港偕演員凌文龍齊宣傳合演電影《把幸福拉近一點》的她，為谷票房揚言如票房高開願做揼骨妹為觀眾按摩，可惜《把》反應不似預期，上映18日有傳總票房只有6位數字，跟凌文龍曾下2000萬以上的目標票房，有相當大的距離。有網民就戥林明禎感不值，留言謂：「呢套戲生不逢時，撞正兩套大港片同一套大西片，院商根本冇乜檔位比佢上，場次極少，仲近0宣傳，結果都預咗。」不過在娛樂圈生存必須保持「屢敗屢戰」的心理質素，雖然網民指《把》票房滑鐵盧，但林明禎依然有勇氣挺起胸膛在社交網再接再厲宣傳其另一鬼片新作，還約定粉絲出席12月3日假吉隆坡舉行的新片首映場，未知Edan可有時間人肉速遞到馬來西亞為女神包場，出錢出力出時間谷票房挽面子呢？