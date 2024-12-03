東冲有料到：曼谷又有新事物

這幢金碧輝煌的建築正是即將開幕的DIOR快閃店，絕對是曼谷今期的熱爆焦點。（胡慧冲提供）

即使你每個月都前往泰國曼谷旅遊，都不難找到新鮮有趣事物。之前介紹過CentralWorld外邊的聖誕廣場有Labubu及一眾朋友粉墨登場，另有大型商場One Bangkok開業，話口未完又有兩大國際品牌的矚目搞作登場。

其一是奢華酒店品牌Ritz Carlton終於落戶One Bangkok！

一直以來這個品牌於曼谷只經營一幢高級住宅大廈，久候多時終於有酒店開業，我花了THB30,000（約HK$6,818）搶先於開幕首晚入住，價錢是否合理見仁見智，但這個著名酒店品牌首度登陸曼谷，加上落腳地甚有賣點，肯定不愁客路。

另一話題作由時尚名牌DIOR出手打造；話說早前在曼谷登場的LV Cafe和餐廳令不少旅客及當地食客爭相朝聖，若想訂位入內體驗往往要花數個月輪候，相信如此墟冚情況相信會再度重現。

事關於BTS Chit Lom站旁邊經歷了數個月的大興土木，終於有一幢類似羅馬鬥獸場般的金色建築落成，其真身原來是DIOR的Pop-up Store。你沒有看錯，如此大費周章，只為了開設一間壽命只有兩年的快閃店！外觀絕對予人窮奢極侈、美輪美奐之感！據講內裏設有Cafe，也自然成了打卡拍照的新熱點，相信肯定會一位難求。聽聞此店會於12月6日率先讓VIP入內體驗，並於12月8日正式開放。估計無論是遊客或當地人都會蜂擁而至。

曼谷層出不窮的話題搞作，為旅客及當地人帶來源源不絕的驚喜。

胡慧冲