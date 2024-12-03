衛詩雅膺亞太影后唔夠24粒鐘又要飛　未婚夫投訴愛犬唔認得主人

出爐亞太影后衛詩雅、導演陳茂賢、剪接師彭正熙及美術指導姚漢文今日（3日）於灣仔見傳媒，眾人日前揚威《第61屆亞太影展》（61st Asia Pacific Film Festival，簡稱APFF)，憑電影《破•地獄》勇奪多個獎項，除了女主角衛詩雅獲頒「最佳女主角」，榮升亞洲影后外，還有導演陳茂賢勇奪「最佳導演」；張叔平、彭正熙則奪得「最佳剪輯」；姚漢文則贏得「最佳美術指導」，而截至今日下午4時，《破》港澳區票房已衝破一億一千五百萬，氣勢強勁！

成功封后的衛詩雅表現興奮，她表示昨晚才返港，今晚便要再飛到墨爾本謝票，指近來四出奔波謝票十分勞累，自爆曾累得連家門也差點開錯，她説：「凌晨一點返到去，上到樓見地氈唔同色，仲有好多對高踭鞋，先發現去錯隔籬座。」她又爆未婚夫趁她回家時，問愛犬是否還認得她，是否想咬這個陌生人，相當搞笑。

導演陳茂賢對獲獎感到高興，希望能將電影帶到不同地方給更多人欣賞，期望「破地獄破紀錄」，問到有否信心超越《毒舌大狀》成為華語片票房冠軍？他說：「想，但唔敢講信心，對演員有信心！」他透露早前承諾大家會有的加長版，今晚便會開始落手剪輯，透露會加回岑珈其被剪走的戲份，笑指現時版本已花了9個月時間剪輯，今次不知要用多少時間，大嘆羨慕衛詩雅能周圍飛，自己則要埋頭剪片，衛詩雅即表示會買當地手信「袋鼠蛋蛋」給他，説起時更眉飛色舞，覺得這東西很有趣，無奈上次謝票時未有時間購買，陳茂賢即爆自己曾被對方以「袋鼠蛋蛋」拭他的面。