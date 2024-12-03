江嘉敏積極搵另一半　鄺潔楹無緣角逐獎項誓言加把勁

由視后江美儀擔任主持的無綫新綜藝節目《一個香港.十種玩法 過節篇》今日舉行記招，一班藝人包括邵初、鄺潔楹、冼靖峰、潘靜文、丁子朗（丁丁）、江嘉敏、羅毓儀和潘靜文等出席。

原本出席名單有蕭正楠，今日有工作在身未能出席。江美儀現場玩踢爆，爆邵初對狗零食又咬又聞，後來才知道該狗糧是牛鞭造；活動上丁子朗自稱不去夜蒲，卻被美儀踢爆去每間夜店都遇上熟人。事後丁丁受訪時表示只去香港的清吧，笑言：「同冼靖峰講想試吓夜蒲，唔想30歲先至蒲。（想見識吓外國風月場所？）作為旅遊景點都想試吓，香港蒲就有啲驚，所以未試過，亦未試過飲醉。」

今早丁丁和江嘉敏去拍攝攀石，嘉敏笑言被丁丁所騙，原因看到丁丁15秒就爬上最高點，以為好容易，當她攀上兩級便感好吃力，她表示：「教練問我係咪真係驚，我話唔係扮，有少少畏高，由高處向下望感覺似幾層樓高，驚會跌死。」除了畏高，酒量亦淺，其中一集要試飲十幾杯Cocktail，但飲了兩啖已經醉醉地。講笑自己在節目最大貢獻是食力。

今年丁丁有份角逐《萬千星輝頒獎禮》視帝，他笑言已經第二次挑戰視帝，也感覺不好意思，「我見網民出post丁子朗然後一個問號，我都忍唔住回覆咗一個問號，網民話預計我入到十強，實在太抬舉，有份角逐已經贏咗。」自言睇好陳豪、馬國明和蕭正楠，指蕭正楠人逢喜事精神爽。另外他有份角逐最佳男主持，他表示去年萬千星輝頒獎禮做主持是對自己一大挑戰，能完成10分鐘對白是很大的鼓勵，有得提名已感覺好開心。江嘉敏今年未有提名，希望繼續努力迎戰下年，提到何依婷宣布有喜，她也是剛知道並送上恭喜，自己都要努力搵對象，生仔隨緣。

鄺潔楹透露拍攝節目期間失聲三周，幸好與黃美棋和糖妹幾年前合作過飲食節目，大家甚有默契，幫她對白。提到她負責介紹用$100掃街，出身富欲的她，對用$100可以食三間食肆感覺驚訝，自爆平日吃50元6片叉燒，被取笑好識食，但她仍死撐有經濟壓力，要賺交稅，所以要努力工作。

冼靖峰表示平日屋企食飯好慳家，並自揭有傭人姐姐煮飯，他解釋父母都要上班，細佬仍在學，所以需要傭人幫忙。冼靖峰今年有份提名「飛躍進步男藝員」及「最佳電視歌曲獎」，他表示有得提名覺犀利，又指每個人都好努力，會抱平常心。表示視帝會投丁子朗和蕭正楠，日前看到蕭正楠的訪問便睇到眼濕濕。

問會否視炎明熹為電視歌曲獎的勁敵？他表示大家都好努力，不會視任何人是勁敵，抱住做好自己的心態。而鄺潔楹今年無緣角逐任何獎項，表示希望下年加把勁。