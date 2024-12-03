江籠裕奈　升Cup再起飛

走出自己熟悉嘅「溫室」，人先會成長，當然喺呢個出外闖蕩嘅過程中，難免要面對大大小小嘅問題，惟有拿出自己嘅真本事，先可以一一克服，好似系出名門嘅江籠裕奈，生得靚女又好波，單飛發展又點會難倒佢？

系出名門

日本寫真界有唔少女優可以話「系出名門」，唔係話佢哋出身於政商界大家族，而係來自知名嘅大型藝能團體！近年不斷挑戰性感底線嘅永尾瑪莉亞，就係AKB48前成員；憑童顏巨乳俘虜大批宅男嘅田中美久，出身於HKT48；至於今日同大家見面嘅江籠裕奈，則來自AKB48嘅另一支姊妹團體SKE48。今年24歲嘅裕奈，個樣生得精靈可愛，水汪汪嘅黑眼睛配上甜美笑容，足以令任何男士為之心動！與此同時，阿妹嘅肌膚白滑，身材婀娜多姿，本來睇頭普通嘅上圍，仲喺近期突然升Cup，令佢嘅水着寫真更為誘人！

學識創作

江籠裕奈喺13年前，即係2011年參加SKE48選拔活動，成功喺5千多名參加者中脫穎而出，被選為16名準成員之一。由於裕奈嘅形象活力十足，歌藝又唔錯，於是獲安排兼任SKE48附屬組合Love Crescendo成員。到咗2023年，裕奈終於決定告別SKE48呢個大家庭，轉為單飛發展，並以名古屋為根據地！阿妹之所以咁做，唔係怕留喺東京要面對太大競爭，而係因為身邊好多粉絲都住喺名古屋喎！另外，阿妹為咗令歌唱事業有更佳發展，學識埋作曲同填詞，希望可以創作出多啲觸動人心嘅好歌。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：34-23-34

江籠裕奈以單飛身份發展之後，好積極參與歌唱活動，登入其社交網，就可以留意到相關消息，仲會搵到部分養眼度極高嘅寫真照。