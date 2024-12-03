鄧麗欣紅館開騷宣布加場　講明唔要魏浚笙做嘉賓

藝人魏浚笙（Jeffrey）和鄧麗欣（Stephy)先後兩部電影飾演姊弟，今日以「姊弟檔」出席活動，近日忙於拍動作戲的Jeffrey，身形愈操愈fit，現在體重69KG仍未感滿意，希望再瘦點能達到65KG。他表示第一次孭重飛拍打戲，早前練習心口已被打瘀，笑指：「因為對手太勁，打摔跤難免碰撞，男人嚟嘛，肌肉唔撞點撕裂？都係外傷啫！」他透露電影月中便開拍，之後會去第二個地方取景，聖誕會有工作，將會同粉絲見面好開心。

Stephy就剛好相反，要為明年舉行的演唱會增磅，因為她幾個月沒有健身，教練嫌她太瘦，要求她多吸收蛋白質，她表示：「因為我本身唔食紅肉及唔食飯，（諗住演唱會騷馬甲線？）咩線都要露吓啦！其實衫未揀好，覺得唔止身形要靚，身體狀況好緊要，有肌肉人都精神啲。」透露男友都愛健身，會相約一起做運動，男友一定會撐場睇騷。至於嘉賓方面尚未決定，會否請Jeffrey做嘉賓？她講笑嫌悶：「又係細佬？不過都可以諗啲嘢玩吓嘅！我哋有姊弟嘅愛。」Stephy立即請Jeffrey來看騷，Jeffrey表示一定支持。

Stephy明年3月舉行的演唱會，優先訂票火速售罄，反應熱烈決定加開一場共三場演唱會。她知道好多粉絲未能購飛，決定加開一場，又笑言自己變了售票處，每日都收到訂飛的電話，擔心忙中有錯，列表落單，因上次也欠落很多飛債。問會否邀請Cookies成員睇騷？她表示距離三月還有時間，部分組員要湊小朋友未能答覆。今年聖誕新年都沒有特別安排，會閉關裝備自己，已推掉所有約會，唯一與男友撐枱腳不少得，又甜笑指男友會理解。