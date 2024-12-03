Rachel Whitlatch　食腦辣妹多商機

靚女喺職場上總係着數啲，若然有埋商業頭腦，絕對有條件成為人生贏家，好似性感網紅Rachel Whitlatch，唔止靠一副靚偈吸金，仲撈埋健身教練同房地產經紀添！

正宗學霸

家陣性感網紅愈來愈多，理由係呢一行確係搵到食，除咗擔任網絡代言人、踩入模特兒界之外，只要敢拍大尺度寫真，再開番個會員制帳號，絕對有望豬籠入水！不過，來自美國佛羅里達州聖彼德斯堡嘅Rachel Whitlatch，搵銀方法有啲特別，一方面以教練身份推介健身課程，另一方面又以經紀身份搞埋房地產生意，真係勁有商業頭腦呀！Rachel Whitlatch之所以咁叻女，皆因後生嗰陣係正宗學霸，早喺中學時已經係高材生，亦係校內辯論隊隊長，升上大學後主修商業管理，絕對唔係得個樣！

三管齊下

值得一提，Rachel Whitlatch鍾意玩健身，成日着住比堅尼自拍，再喺IG分享鍛煉成果，咁火辣嘅身材又點會無人留意呢？但當時嘅佢冇諗過可以出賣辣照嚟賺錢，所以喺大學畢業後，考取健身教練牌同房地產經紀牌，為未來鋪路。

及至某日，呢位才女忽發奇想，覺得以網紅身份推銷健美課程同房地產大有可為，於是坐言起行，仲開設埋OnlyFans帳號，以更性感嘅寫真嚟吸金。呢招三管齊下，果然令Rachel Whitlatch賺個盤滿砵滿，仲喺早前購入附設泳池嘅豪宅添！

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：172cm

三圍：34F-25-36

好嘢唔怕晒！Rachel Whitlatch對自己嘅身材充滿信心，所以唔介意着少啲布出鏡，登入其社交網，就可以搵到大量火辣靚相。