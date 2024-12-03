楊茜堯唔怕同林夏薇封雙視后　撐老公羅子溢攞獎夾定戰衣

無綫台慶劇《黑色月光》今晚（3日）播出大結局，劇中兩位女主角視后楊茜堯與林夏薇，聯同總監製鍾澍佳（佳導）及監製關文深，晚上於尖沙咀一酒樓宴請一眾台前幕後吃飯兼齊齊欣賞大結局。茜堯於台上感謝鍾澍佳給她機會，今次拍攝給她留下了美好回憶，她更即場叫監製開拍續集，鍾澍佳即笑指本來沒此打算，現在要看觀眾的反應，又爆最難忘是拍攝期間兩組劇組同時被黃翠如傳染致患上感冒，搞笑指因此對方今晚才不敢現身。至於薇薇則感謝佳導給她一個富挑戰角色，令她有新的突破。

兩位視后齊齊受訪，對於《黑》劇來到結局，茜堯指因已重複看過很多次，故沒有不捨得，不過薇薇就表示不捨得：「好開心今次可以嘗試演奸角，覺得好玩之餘，亦終於可以同茜堯做對手。」茜堯亦大讚薇薇奸角演得好，叫她不要再演好人，更提議二人日後一起演奸角。談到二人同時憑《黑》劇在「萬千星輝頒獎典禮 2024」中獲提名「最佳女主角」，二人變成競爭對手爭獎，茜堯表示她們不是爭：「每位演員都好努力做好自己，自己都好耐冇參與過TVB頒獎禮呢類盛事，所以自己係當敍舊、見朋友嘅心態去準備。」薇薇則對能一起入圍很高興：「證明觀眾都好喜歡角色，個角色有得發揮，而觀眾又鍾意呢樣嘢係最開心。」

提到今次視后之爭還包括胡定欣、張曦雯等多位對手，茜堯坦言有些對手自己不熟悉，問到會否接受雙視后？她說：「怕咩？如果公司肯咁畀，我哋又怕咩攞？」薇薇表示公司今年有很多出色的作品，故觀眾才是大贏家。二人表示會互投對方，另一票則會投給胡定欣，至於最佳男主角方面，茜堯表示一定會投給老公羅子溢。談到薇薇同時憑與陳展鵬合唱歌《當我遇到》入圍「最佳電視歌曲」，她坦言錄歌時剛好是愛犬「金豬」離世，故當刻心情很難受，直言入圍是得到金豬保佑，不過她笑指對奪獎沒太大信心：「有份參與已經好開心，我同展鵬講合作咗咁多次，終於有一首合唱歌可以登台唱，哈哈！」又指自己心水得獎歌就是《黑色月光》的歌曲。

談到頒獎禮戰衣準備，問茜堯會否與老公羅子溢夾衫？她說：「如果佢有攞就夾。（情侶檔露胸？）我諗一諗呢個提議，露唔露胸係你講。（老公經常晒胸肌。）我哋係實力派，我哋唔需要，我都冇呢方面嘅實力。」至於薇薇則坦言近期忙於為新鋪開張籌備，每天也只睡得5小時，未有時間想戰衣。

同場的張文慈久未拍劇，她指對上一次拍劇已是2020年的《木棘証人》。談到工作，她透露現時在廣州居住，有工作就會返港，稍後亦會返港拍廣告，她笑指或許大家誤以為她不再演幕前，故至今亦沒有人找她拍劇，她説：「依家主要喺內地做直播帶貨同拍廣告，其實一直有戲癮。（今次拍《黑色月光》止到癮？）拍咗三日，未投入已收工，哈哈！不過真係覺得自己生疏咗，下次可以好啲。」她坦言拍劇工作順其自然，但若有合適合角色也會很想再拍，直言自己也不怕辛苦。