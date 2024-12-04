【是日通勝】

農曆十一月初四

甲辰年 乙亥月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：動土、開市、立約

忌：祭祀、祈福、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：20、38、27

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

金牛座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

雙子座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

巨蟹座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

獅子座：事業有好轉，財運也微升，要認真工作啊！

處女座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

天秤座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

天蠍座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

人馬座：工作上勿糾纏於細節問題，避免因小失大。

山羊座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

水瓶座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

雙魚座：長命工夫長命做，勿為了工作而賠上健康。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）猴 多阻滯

鼠：健康運一般，小心利器，防血光之災。

牛：桃花旺，身邊出現追求者，心情極好。

虎：財運稍遜，不宜參與高風險投資活動。

兔：運勢平平，心情鬱悶，做事提不起勁。

龍：健康響起警號，注意休息，勿再熬夜。

蛇：事業運有點糟糕，易被小人乘機抽水。

馬：貴人相助，工作如虎添翼，成功在望。

羊：避免前往危險的地方，以免發生意外。

猴：是日沖煞，生活多阻滯，健康不太好。

雞：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

狗：運勢變好，今日有望獲一筆意外收入。

豬：待人接物心浮氣躁，易失去別人信任。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年生肖運：蛇馬羊

蛇：（吉星）歲駕、天解；（凶星）太歲、劍鋒、浮沉

概述：犯本命年太歲運勢極端，若有沖喜可緩和負面力量，否則就要凡事謹慎，待人處事亦宜保持低調。龍年年底宜檢查身體，立春後則捐血及洗牙，高危活動可免則免。宜貼身佩戴雞形及牛形飾物助旺。亦宜主動裝修家居，亦可擺放銅製重物及白玉葫蘆，以穩定運勢。

馬：（吉星）太陽、文昌、天空、天廚；（凶星）晦氣、咸池桃花

概述：文思敏捷，有利進修增值及事業發展。男性貴人助力充足，亦有利出門及拓展海外業務，可望動中生財。桃花及人緣暢旺之年，但新感情也有短暫之象，已婚者則要避免引起誤會。蛇年後的馬年為本命年，宜於蛇年第四季及早部署。

羊：（吉星）/；（凶星）月煞、豹尾、喪門

概述：流年吉星欠奉及有小人是非圍繞，做事需要親力親為，不宜與女性合作投資，亦不宜聽信小道投資消息。已有伴侶者要慎防冷落身邊人，亦要多關注家中長輩健康。宜為長輩裝修家居，並應多作贈醫施藥善舉。蛇年後的馬年變化較大，欲轉職者宜於蛇年年尾或馬年之始實行。