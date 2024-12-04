炎明熹獲放生「解凍」　月中現身無綫活動

樂壇小天后炎明熹（Gigi）因合約問題一直被「雪藏」，幕前工作全部叫停，最近疑有轉機獲「解凍」。據知無綫終於放人，讓她出席月中舉行的音樂特輯記者會，屆時並會聽到其新歌。而身在外地的Gigi未有就此「喜訊」回應，僅分享旅行點滴。

今年炎明熹沒有被邀出席台慶，可見合約問題仍然未解決，但在《萬千星輝頒獎典禮2024》中竟獲提名，憑劇集《逆天奇緣2》主題曲《錯過．再實現》入圍「最佳電視歌曲」。據消息指，Gigi將在無綫安排下出席在本月15日舉行的音樂特輯《戀上西沙》記者會，今次是她在7月傳出遭「雪藏」後，再次以藝人身份現身公司活動，意味終獲「解凍」。

其實這個音樂特輯早於年初拍攝，當時受到力捧的Gigi，特別邀得曾為《聲夢傳奇》擔任評審的音樂人伍仲衡操刀，為她度身打造新歌，準備在特輯播出時一併推出，而伍仲衡亦在特輯中演出，其他嘉賓還有海俊杰、麥玲玲、張美妮、林子超及李爾晨，整個內容完全圍繞Gigi為重心，而該特輯已定於本月21日播出。

網民唱反調：搞錯呀？

不過，有指無綫突然放生Gigi，主要是廣告因素，才不得不放人。難怪Gigi得悉消息後，並未見表現興奮，早前與家人飛到韓國旅行的她，在社交網與粉絲分享感受時亦完全未有談及此事，只分享在旅程中冷冷的天氣，旅行照中見她戴上冷帽和穿厚衫保暖。不少粉絲雖然有留言表示支持，亦期待偶像重出生天，但亦有網民留言：「即係續咗約，搞錯呀？咁都唔夠硬淨！」反應兩極。