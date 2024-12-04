狄美回顧21年前《神探俏嬌娃2》性感演出有壓力

荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）最近憑電影《完美物質》（The Substance）的「驚人演出」而令演藝事業再度受到關注，而最近狄美接受金像影后楊紫瓊訪問回顧21年在另一話題作《神探俏嬌娃2指環密令》（Charlie’s Angels: Full Throttle）中的性感演出。

美國雜誌《Interview》最近邀請楊紫瓊任客席記者訪問狄美，狄美於《神》破天荒飾演大反派，而片中最多人談論就是她於沙灘上的比堅尼造型，拍攝時狄美雖然已年滿40歲，但身材仍然冇走樣，狀態接近頂峰。話雖如此，但原來狄美對40歲要裸露而深感莫大的壓力！她向楊紫瓊表示：「最有興趣的是當我到了40歲時我感到的批評更多。我拍過一部《神探俏嬌娃》，有好多談論着就是穿比堅尼的那場戲，很多關於我看起來怎樣的討論，然後我發現似乎沒有一個適合我立足的地方。」

雖然《神探俏嬌娃2》多人談論但卻被影評人狂踩，其中狄美更憑該片奪《金草莓》最差女配角，不過同時她亦獲《MTV電影頒獎禮》最佳奸角提名，但最諷刺就是最終被《神》拍檔劉玉玲憑另一電影《標殺令》（Kill Bill: Volume 1.）擊敗。