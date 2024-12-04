衛蘭初登內地綜藝舞台　爆笑港普成節目甜心

首次踏上《聲生不息·大灣區季》舞台的衛蘭（Janice），由於是首次參與內地綜藝節目心情難免緊張，當她到錄影現場，一推門見熟悉的臉孔，容祖兒上前摸摸她的頭及輕擁着她，令她感到溫暖，打過招呼後，第一句就問可否分享一下經驗，且其「港普」亦引發連串笑料，令眾人捧腹大笑，火速成為節目的「小甜心」。

在第一集節目中，Janice選了側田《命硬》的初稿版本《她整晚在寫信》為演唱曲目，唱罷古巨基對住全場觀眾說：「衛蘭真是港樂的一個寶藏，大家可以多聽衛蘭。真的，真的。」Janice能在《聲生不息》大舞台獻唱，她在舞台上說︰「感受到觀眾非常熱情，就讓我有點『舒服』！」Janice用「舒服」去形容在台上的感覺，令到主持人、古巨基、方力申和台下觀眾忍不住大笑出來。

主持人又即場建議Janice，清唱一小段《一格格》，聽到主持的訴求，全場起哄，她爽快地答：「可以！」又示意可大合唱，然後便清唱出一小段《一格格》，唱罷掌聲不斷，主持人大讚好聽：「感覺旋律很飽滿。」方力申更誇獎：「不像清唱，好像有配樂。」

首次錄影後，Janice分享感受說︰「好興奮，期待咗好耐，之前有睇，當時已經好想感受這個舞台，覺得製作、編曲做得好認真，作為一個歌手，好想挑戰新的自己，雖然好緊張，要學識在新環境點樣表達自己、做番自己，我都係一邊做一邊學。而第一首可以唱算係自己嘅歌，因為已經好熟，所以冇咁緊張，looking for more performance，希望之後繼續發揮最好的自己。」），因首次參與內地綜藝節目關係，心情難免緊張，當她到錄影現場，一推門見熟悉的臉孔，容祖兒上前摸摸她的頭及輕擁着她，令她感到溫暖，打過招呼後，第一句就問可否分享一下經驗，且其「港普」亦引發連串笑料，令眾人捧腹大笑，火速成為節目的「小甜心」。

在第一集節目中，Janice選了側田《命硬》的初稿版本《她整晚在寫信》為演唱曲目，唱罷後，古巨基對全場觀眾說：「衛蘭真是港樂的一個寶藏，大家可以多聽衛蘭。真的，真的。」Janice能在《聲》大舞台獻唱，她在舞台上說︰「感受到觀眾非常熱情，就讓我有點『舒服』！」Janice用「舒服」去形容在台上的感覺，令到主持人、古巨基、方力申和台下觀眾忍不住大笑出來。

主持人又即場建議Janice，清唱一小段《一格格》，聽到主持的訴求，全場起哄，她爽快地答：「可以！」又示意可大合唱，然後便清唱出一小段《一格格》，唱罷掌聲不斷，主持人大讚好聽：「感覺旋律很飽滿。」方力申更誇獎：「不像清唱，好像有配樂。」

首次錄影後，Janice分享感受說︰「好興奮，期待咗好耐，之前有睇，當時已經好想感受這個舞台，覺得製作、編曲做得好認真，作為一個歌手，好想挑戰新的自己，雖然好緊張，要學識在新環境點樣表達自己、做番自己，我都係一邊做一邊學。而第一首可以唱算係自己嘅歌，因為已經好熟，所以冇咁緊張，looking for more performance，希望之後繼續發揮最好的自己。」