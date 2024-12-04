東方日報C1：楊茜堯不求封后　讚林夏薇奸得有驚喜

藝人楊茜堯返娘家拍攝台慶劇《黑色月光》，劇集播出後口碑甚佳，她亦坦言憑此劇大豐收，工作、片約邀請甚多。說到劇迷望她今年再奪視后，她指拍劇不是為攞獎，並讚勁敵林夏薇有驚喜。而她現實生活中與角色一樣，同樣是「女漢子」，能人所不能！

視后楊茜堯主演的無綫台慶劇《黑色月光》昨晚大結局，劇集播映以來，劇中多位演員演技獲讚，尤其是茜堯飾演的「余滿月」童年悲慘，更曾遭強姦，不斷密謀其復仇大計，「眼神殺」成為其專屬用詞，談論度甚高。今次角色充滿陰暗面，劇迷都期望她「梅開二度」，於明年1月舉行的台慶頒獎禮再登視后寶座。

觀乎前日公布的台慶頒獎禮提名名單，茜堯最大勁敵莫過於張曦雯、陳自瑤及同劇「宿敵」林夏薇，她直言薇薇劇中角色演起來情緒更難處理：「佢令我好有驚喜，未見過佢演奸角嘛！論壓力佢應該大啲，特別喺情感演繹上佢要好用心，要兼顧嘅嘢亦好多。（唔怕外界攞你哋兩個比較？）唔驚，根本兩回事。」她自言拍劇不是為攞獎，觀眾反應佳已令她開心又滿足，又說：「坦白講我寄望劇集獎就真，攞到就係最好嘅鼓勵。」談到《黑》劇在內地甫推出已成「港劇No.1」，她坦言：「我都估唔到，希望嚟緊好快有更多好劇集，再打破紀錄啦！」

開工輕鬆過湊仔

茜堯劇中飾演的「Moon姐」花了足足18年復仇，角色個性獨立，而現實生活中她亦堪稱「女漢子」，很多事情都愛親力親為：「好似今次開工期間我要搬屋，一有時間就會返香港處理，同埋照顧吓兩位小朋友。（冇休息時間？）唔會嘅。其實我佗住個仔嘅時候，同樣遇上搬屋，雖然有人幫手，但我都盡量執晒成間屋，仲要執到臨生前一日。（點解咁有意志力？）覺得自己做得到囉！同埋想啲小朋友住得舒服啲，咁諗就得喇。」

提到老公羅子溢指她滿身舊患，相當肉赤，茜堯即自爆：「早排要飛北京做嘢，臨行前幾日我想抱吓個仔，點知竟然痛到郁唔到！（好驚？）係呀，即刻連續睇咗幾日醫生。以前拍劇策騎試過跌咗落嚟，又唔識用力，搞到依家『媽媽手』同『網球手』全部有齊，唯一可以改善就係要做運動。」不過要教育及照顧小朋友，茜堯每天的時間都不夠用，更遑論做運動，難怪她打趣說：「真係覺得出埠拍劇輕鬆過湊仔㗎，哈哈！」

自稱「虎媽」的她，對於安排小朋友上課外堂有自己一套：「依家只會擠滿星期一至五，周末、周日就畀佢哋玩多啲，希望有個快樂童年。我覺得讀書好睇小朋友嘅書緣，做家長最多只係盡力提供佢哋需要嘅嘢。如果學業同健康比較，我緊張佢哋健康多啲，驚佢哋亂食嘢，始終病菌多嘛！」不過隨着小朋友長大，她亦開始讓子溢及家人等分工合作。

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