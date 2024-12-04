千色Citistore Merry Christmas　聖誕節優惠

【營業資訊】推廣 1：千色 Citistore x APITA x UNY

CORELLE x KUROMI 夢幻餐桌派對獨家換購

換購日期：2024.11.28 (四) – 2025.3.16 (日)

今個冬天，與 KUROMI 一起炮製美食迎接夢幻聖誕吧！凡於千色 Citistore、C 生活、APITA 及 UNY購物淨值滿$300，即可憑低至３折獨家換購「CORELLE x KUROMI 夢幻餐桌派對」之產品，CU APP會員更可憑更低優惠價換購。

「CORELLE x KUROMI 夢幻餐桌派對」以粉紫 KUROMI 為主題推出一系列限定產品，包括康寧餐具、康寧鍋、保鮮盒、保溫瓶、多功能料理鍋及蒸焗爐共 12 款產品，完美融合了可愛和夢幻的元素，為大家的餐桌增添色彩。身為 KUROMI 粉絲的您絕對不能錯過！

推廣 2：千色 Citistore Merry Christmas 聖誕節優惠

推廣日期：2024.12.3 (二) – 12.27 (五)

全線千色 Citistore 將舉行「Merry Christmas 聖誕節優惠」，推廣期間為大家帶來一系列聖誕禮品及優惠，包括：