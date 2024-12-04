葛咸獎舉行　Zendaya與安祖蓮娜祖莉獲表揚

年度影壇盛事，《第34屆葛咸電影頒獎禮》前日（2日）於紐約舉行，結果，共獲4獎最多提名的《康城電影節》「金棕櫚獎」得獎美國片《阿諾拉》（Anora）最終捧蛋而回，令人意外！

連獲最佳電影、導演、主角以及最佳配角提名的《阿》未能獲獎，相反兩部獨立電影《Nickel Boys》與《Sing Sing》各獲兩獎，其中《Sing Sing》男主角Colman Domingo擊敗一眾強勁對手包括 《阿》的美國女星Mikey Madison 、《完美物質》（The Substance）的狄美摩亞（Demi Moore）、《The Last Showgirl》的彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《The Brutalist》的艾哲倫保迪（Adrien Brody）與《Babygirl》的威尼斯影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）等奪獎。而最佳電影就由「寒冬戰士」男星Sebastian Stan的新作《A Different Man》奪得。而獲最佳導演提名的華語片《狗陣》中國導演管虎亦不敵《Nickel Boys》美國新導演RaMell Ross。

另方面，大會今年亦於頒獎禮上表揚多位電影人，其中美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）憑新片《Maria》獲致敬獎，而另一美國女星Zendaya就憑《挑戰者》（Challengers）獲另一致敬獎。此外，美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）與導演占士曼高（James Mangold）憑《A Complete Unknown》一同獲「視野致敬」獎。