冬天穿上各種禦寒衣物，難免顯得臃腫？想要避免以上窘況，不妨重新開始實施你的減肥大計，而且人在寒冷的天氣中會更容易燃燒熱量。今次就同大家推介一個不需要邁開腿、管住嘴的減肥法，就是看恐怖片，據稱看一部時長約90分鐘的恐怖片，平均能消耗約113卡路里，相當於慢跑30分鐘消耗的熱量。

英國西敏寺大學（University of Westminster）過往的一項研究表示看恐怖片確實有助減肥。研究團隊邀請10名受試者分別觀看10部經典恐怖片如《閃靈》、《驅魔人》等，並紀錄他們心跳、氧氣攝取量和二氧化碳排放量以計算體內消耗能量。結果顯示觀看一部時長約90分鐘的恐怖片，平均能幫助觀眾消耗約113卡路里，相當於慢跑或健步30分鐘的消耗量。

日本綜藝節目《○○によると》基於這項研究，邀請了兩位女藝人實測。節目組安排各種恐怖環節，並以智能手錶紀錄她們的心跳和卡路里消耗量，發現兩位受到驚嚇後心率有所飆升，若以90分鐘換算，代表足足消耗了超過300卡路里。研究人員指出，在觀看恐怖片時，緊張、刺激的情節加快心跳速率、氧氣攝取量增加，並排出更多二氧化碳；同時刺激腎上腺素會令身體基礎代謝率上升，飢餓感又隨之下降，自然能幫助減重。

Top10消耗卡路里恐怖電影

研究團隊更列出10部消耗卡路里最多的影片給大眾參考：

1.《鬼店》(The Shining)-消耗184卡路里

2.《大白鯊》(Jaws)-消耗161卡路里

3.《驅魔人》(The Exorcist)-消耗158卡路里

4.《異形》(Alien)-消耗152卡路里

5.《恐懼鬥室》(Saw)-消耗133卡路里

6.《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street)-消耗118卡路里

7.《午夜來嚇系列》(Paranormal Activity)-消耗111卡路里

8.《死亡習作》(The Blair Witch Project)-消耗107卡路里

9.《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chain Saw Massacre)-消耗105卡路里

10.《錄到鬼》(Rec)-消耗101卡路里