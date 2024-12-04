【搶先入手】高性價比餐飲優惠 超筍廚師發辦及酒店自助餐

【中環雲壽司廚師發辦套餐買一送一】

前米芝蓮推薦餐廳壽司師傅班底，選用日本新鮮食材，極高CP值，2人同行KKday優惠價只需HK$398/位（原價HK$1,592/2位）。還有「冬日15品廚師發辦」歎鮟鱇魚肝、迷你「海膽、拖羅、三文魚籽」三色杯、壽司8品，另設大拖羅刺身、北海道厚岸蠔、廚師發辦壽司、手卷、麵豉湯共15品套餐，KKday優惠價只需HK$420/位（原價HK$600/位）。

【香港東涌世茂喜來登酒店嶼坊自助餐買二送一】

12月全新聖誕自助餐，任食紅酒燴牛面頰、火雞、傳統核桃批，午餐低至HK$299+/位，另由12月21日起自助晚餐特設現煮車輪巴馬臣芝士蟹肉意大利麵，低至HK$550+/位。