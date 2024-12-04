【簡潔生活學】你快樂　所以我快樂

早前因為要處理一些事務，而在倫敦短住一段時間，一向喜歡將時間表排得密密的我，在出發前已計劃好要進修，以個人興趣出發，因此揀選了在London College Of Style讀Personal Styling Advanced Diploma。

大家可能覺得奇怪，為甚麼我會修讀形象設計，其實我熱愛時裝，雖則我是整理收納師，但其實跟造型師，也有異曲同工之妙，只是前者的重點是改善家居環境，先了解客戶生活習慣、喜好，經規劃布置及整理後，打造一個更舒適環境；而後者，則是放在個人形象上，同樣要分析客戶的體形、膚色、喜好、場合等等，為他們設計出合適和自信的形象。

上周老師給我們一項功課，是同學輪流飾演客戶及造型師，以￡500英鎊做預算，為「客戶」設計出一整套造型。而我的「客戶」叫Beth，是一位單親媽媽、家庭經濟狀況不算很好，但性格堅強樂觀，又樂於助人，她跟我有一個共通點，就是同樣育有一位自閉症孩子，因此我跟她特別投緣，因為我了解要照顧自閉症孩子是吃力的，加上她是單親，要面對不少困難。

本來完成這次簡報後，衣服便會拿去退款，不過臨近聖誕節，為了表達對這位同學一點心意，我決意早一日將所有衣服用禮物紙包好，到做簡報時，便跟她說這是送給她的聖誕禮物，還多買一對聖誕襪送給她的女兒。

當我一邊做簡報，Beth跟老師在默默流下眼淚，雖然我心裏有點「滾動」但依然保持冷靜完成簡報。之後，老師說我這樣做雖然有點打破常規，不過因為出於善意，也非常感動，所以也默許了。

今次這一個堂課，讓我深深體會到「施比受更有福」，她快樂，所以我也很快樂。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial