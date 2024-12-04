Merry Christmas！芬蘭特色饗宴

每年聖誕，世界各地的旅客總會湧到芬蘭羅凡尼亞米市聖誕老人村探訪聖誕老人，一完小時候的夢想。探完聖誕老人後，大家不妨停留一些時間，品嘗當地美食，有餐廳以在地食材入饌，也有創意十足的新派料理，美食加夢幻聖誕，旅程更完美。

創意新派料理

喜歡新鮮感的話，推介到新派料理店Gustav Kitchen & Bar開餐，以滿子鬍子的祖父Mr Gustav作代言人的餐廳，大廚和侍應都留有不同造型的鬍子來呼應主題。菜式利用不同質感和顏色的食材搭配，打造繽紛又富視覺效果的新派多國料理。晚餐先享用豐富沙律吧的新鮮蔬食，之後再品嘗各式各樣的海鮮美饌。好似肥美帶子烤熟，簡單配檸檬泡沫和茴香蓉，清香鮮滑。鮮味的虹鱒魚配醃製辣椒、酸忌廉和香草油，鮮味十足。聖誕午餐的其中一款主菜烤北極紅鮭魚，配菊芋、香菇和辣根，香而不膩。

冬天必吃的燉羊腿，加入四季豆和醃紅洋葱，配防風草苦和牛尾湯汁享用，肉質細緻又嫩滑。聖誕午餐則有紅燒小牛臉頰配芹菜和車厘子醬，讓大家吃得滿嘴油香。其他配搭可選烤芹菜配醃香菇、百里香忌廉和檸檬凝膠，又或煮得軟腍入味的蘑菇燴飯，每一口都散發蔬菜香氣。餐廳外特設透明冰屋讓客人用餐，美食配漫天雪景，浪漫又有風味。

善用本地食材

在聖誕老人村Glass Resort的Restaurant Gallis專門嚴選北極地區的原材料入饌，好似來自北部湖泊和北冰洋的魚獲、Enontekiö的柳松雞和馴鹿肉等，還有芬蘭及鄰近地區森林出產的蘑菇、醬果、雲杉葉尖和蜂蜜等，也會按時令挑選食材入饌。此外，大廚亦選用如魚子醬和松露等矜貴食材作配搭。客人安坐在裝有玻璃天幕的餐廳內，邊品味融合北歐經典和創意打造的應季菜式，邊欣賞雪景，氣氛十足。

熱辣辣推介有烤龍蝦配有機雞蛋泡沫和發酵沙棘醬，富焦香的龍蝦肉彈牙入味。酸爽的白魚配蘋果、白魚子和雲杉枝油醋醬，輕盈開胃。歐洲常見的肝醬多用鴨肝或鵝肝製作，這裏就有配蔓越莓和野生蘑菇製作的烤馴鹿肝醬，坊間少見。

主菜方面，首選威靈頓柳松雞，切開後見到雞胸肉和油封鴨腿、野生菇餡料，淋上雞骨、葡萄牙Maderira酒和黑松露調配的醬汁，每一口都咁滋味。啖啖肉的牛肋眼，簡單蘸濃郁的蘑菇醬，已很美味。

吸睛冬日花園

北極區內有各種農畜食材，而Arctic Restaurant就標榜選用高質馴鹿、駝鹿、北極紅點鮭魚、帝王蟹和芬蘭牛肉等天然食材來入饌，為客人帶來純北歐風味。餐廳除設主用餐區外，還有個冬日花園，大家可安坐在布滿綠色植物的玻璃屋露台，和親友共享美食。

店內提供多款小巧的佐酒小吃，好似軟腍的山羊芝士果醬泡芙、馴鹿肝慕絲加越橘麵包、麥芽麵包配烤馴鹿肉和辣根，又或是迷你薄餅配酸忌廉和魚子等。海鮮美饌則有芬蘭食材製作的烤白魚配青瓜乳酪醬，或炸白魚配芹菜蓉、蟹醬和沙律，鮮香美味。而馴鹿菜式更有多種變化，如馴鹿肉他他就配松露蛋糕醬和芝士，兩食就有馴鹿扒和燉肉配豌豆蓉和防風草，各有特色。素食者可選椰菜鷹嘴餅配豌豆蓉和防風草，清新有口感。