《還珠格格》成絕響！瓊瑤寓所輕生亡　兒子：母留下遺書！

知名作家瓊瑤今日（4日）下午1時22分傳在在淡水區寓所輕生死亡。救護人員獲報到場，發現死者瓊瑤（本名陳喆，27年次）在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲，令神劇《還珠格格》成絕響。

瓊瑤63歲兒子表示，母親留有遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡。

瓊瑤這幾年鮮少有新消息，2017年無預警在社交網交代後事，直言生重病絕不動大手術、不送加護病房、不能插任何維生的管子、拒絕急救措施，死後也不用任何宗教悼念，不發訃文、不公祭，速速火化後採花葬歸於塵土：「懇請你們用正能量的方式，來對待我必須會來臨的死亡。時候到了，不用悲傷，為我歡喜吧！我總算走完了這趟辛苦的旅程！擺脫了我臨終前可能有的病痛！」

20日剛過84歲生日的瓊瑤，目前跟著家人搬到淡水安享晚年，已打完3劑莫德納，每天都會在家看電視關注疫情發展；至於停更1年的社交網，瓊瑤表示她年事已高，用電腦較吃力，所以比較少用臉書，笑說：「不要擔心我，我身體還好，小毛病有、大毛病沒有。」