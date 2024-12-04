《魔法壞女巫》公仔出錯連結四仔網　家長不滿唔回水忿然起訴

由美國流行天后Ariana Grande主演的新作《魔法壞女巫》（Wicked）上月全球上映後大受歡迎，不過玩具商Mattel推出的該片一系列公仔卻出錯而搞到滿城風雨。近日更有家長入稟控告玩具商要求索償。

Mattel推出的公仔盒面原本列出影片的官方網站網址，但卻不慎錯誤列出另一差不多同名的「鹹網」。由於影片是合家歡電影的關係，因而令事件鬧大。Mattel發現出錯後即發聲明向公眾道歉並已將「問題公仔」下架。但近日有傳玩具商沒有安排已購公仔的人士退款因而令家長大為不滿，有母親近日入稟法院控告玩具商望索償，她表示買下公仔給年幼女兒後，女兒即用手機根據盒面的網址上網，見到內容不符後感到十分震驚即向她展示，令她大吃一驚！

另方面，Ariana近日繼續宣傳《魔》，她亮相美國女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）主持的清談節目，節目中祖娜給Ariana一個極大驚喜，就是偷偷地帶同1939年《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）Glinda用過的魔法棒並交給Ariana，Ariana拎住經典道具後即感動到差點落淚。