「愛情教母」瓊瑤真實情路更精彩　曾譜師生戀兼任小三多年

有「愛情教母」之稱的知名作家瓊瑤傳輕生亡，其實她的情路比起筆起作品更加精彩，其一生有3段情較為人熟悉，出身書香世家的她童年時曾升學失敗需重讀一年，結果結識了志同道合的語文老師蔣仁，繼而譜出師生戀，及後被父母發現並上報學校，才分手收場。後來，她認識了馬森慶，因欣賞對方才華而一拍即合，惟當時男方家境清貧，故遭瓊瑤母親阻止，但瓊瑤依然不顧反對堅持結婚，可惜最後難抵現實，婚姻僅維持5年便告終。

而瓊瑤最為人津津樂道的，就是與出版社負責人平鑫濤的一段情，有指當時平鑫濤已婚，但瓊瑤仍對他一見鐘情，結果介入了其婚姻，並發展婚外戀多年，終等到男方離婚後，才修成正果正式結婚，而平鑫濤則在2019年病逝，當時瓊瑤代他交代生前指示，指不需要追悼、公祭，以最灑脫的方式離去，與現時瓊瑤遺書中對死亡的取態一致。另外，平鑫濤離世前早已立下遺矚，將估計約25億的財產全部留給瓊瑤。

而瓊瑤生前最後一則社交網發文，就是7日前回憶去世的平鑫濤，巧合地她配上的歌曲《不如歸去》，作曲人就是日前病逝的劉家昌。

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