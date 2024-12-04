亞視憑《環珠格格》逼無綫變陣　古巨基成瓊瑤愛將

作家瓊瑤（本名陳喆）籍貫湖南衡陽，生於四川成都，為台灣言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。瓊瑤的小說作品繁多，大多已被改編成電影或電視劇；當中《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列（婉君、啞妻、三朵花）、《望夫崖、雪珂、青青河邊草》、《梅花三弄》系列 ——《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》，相當聞名。尤其是《還珠格格》三部曲，更在全亞洲區掀起熱潮。

1998年《還珠格格》更在東亞地區享譽盛名，不僅在台灣、香港、內地取得收視冠軍，在日韓和東南亞等地也深受歡迎。《還珠格格》的第一、第二部由趙薇、林心如、蘇有朋和周杰主演；1999年，亞視播出《還珠格格》，據指當時收視去到成30點，成功打破TVB慣視收視，黃金時段收視飆升，逼得無線黃金時間節目編排陣腳大亂。需要出動驚天動地獎門人（第四輯）（The Super Trio Mega Show）臨危受命，甚至逢星期一至五、連廣告30分鐘錄影播出，增設「獎姐」主持蘭茜、歐倩怡來打亞視。

最後，兩台計劃爭奪《還珠格格二》的播映權，即使瓊瑤要求三倍第一輯的賣價，亞視也立刻應承。最後，無綫成功購入由古巨基主演《還珠格格三之天上人間》，可惜收視未如理想，無綫需要再變陣，將劇集安排在六點半新聞前播出半小時了事。

其實，香港藝人古巨基是瓊瑤的愛狀將，拍下瓊瑤作品《情深深雨濛濛》。據知，當年是古巨基看到劇本，深深被打動，言辭懇切地寫信給瓊瑤阿姨。如果只是瓊瑤找男主角找到港圈歌手裡面去，這也太不可思議了吧。古巨基顏值和氣質不差，瓊瑤眼光不需要被質疑，港男用的不多但個個質量高，古巨基、鐘鎮濤、方中信，不同的味道。《情》中古巨基飾演深情又有才華的男主角「何書桓」，與擔任女主角「陸依萍」的趙薇在劇中波折不斷的愛情讓許多觀眾看得十分揪心，當年更創造高居不下的收視。之後，古巨基再接拍了《還珠格格三之天上人間》。

甚至2023年，瓊瑤在台北小巨蛋舉行「2023 當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，古巨基以特別演出嘉賓現身，在演唱會開始前，基仔更牽著瓊瑤從後台走到貴賓席。