盧巧音老公、樂隊Kolor主音蘇浩才(Sammy),今日(4日)社交網發文透露起身時左耳突然失聰,並搞笑表示以為係畀「耳屎塞住」,直至老婆盧巧音得悉,並即刻致電預約醫生:「醫生叫我即刻出去,照完發現唔係耳屎,應該係有細菌入耳令到神經發炎,可能耳中風。」Sammy亦補充道目前正準備去做聽力測試:「希望食藥可以冇事,anyway點都好,多謝老婆機警,就算之後好唔好得返都唔驚得咁多,let it be and be strong!」而向來熱衷運動嘅佢,仲不忘問醫生可唔可以繼續做運動:「醫生話啲藥食咗會好精神,唱歌同運動都會好咗,think on the bright side, and hope for the best!」引嚟唔少網友留言祝福盡早康復。