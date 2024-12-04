傳聞銀河新機史上最Slim？

最近手機大吹輕薄風，那邊廂傳出Apple將於明年推出iPhone 17 Air，這邊廂市場有傳Samsung即將推出Galaxy S25 Slim對撼。有指新機型號為SM-S937B，末碼字母B意示國際版，可肯定它會在國際市場上市。一如其名它相當Slim，厚度將低於7.2mm，雖沒有6mm的iPhone 17 Air誇張，但就比7.6mm的S24薄。據知新機採用了All Lenses on Prism (ALoP)長焦鏡頭技術，有助降低模組高度，令手機變得更薄。

另有爆料指出，S25 Slim定位將高於S25+，並在S25 Ultra之下，配備2倍像素主鏡頭、5,000萬像素超廣角與長焦鏡頭，屏幕則有6.7吋及120Hz更新率，並採用Qualcomm的Snapdragon 8 Elite處理器。按照慣例Samsung會於每年1月下旬揭曉新一代Galaxy S系手機，但S25 Slim不會跟其他家族成員同期推出，而會延遲至明年4月才上市，以避免同門互相競爭。

同場加映：平玩機側指紋鎖

手機雖然玩咗指紋鎖好多年，但把此功能放入機側鍵的手機其實不多，最近推出的平價5G機Ulefone Note 18 Ultra就在機側開關鍵植入指紋鎖，一按同時解鎖解屏，方便！與之同時它還特設Custom Key，可用來打開擷圖、計數機、電筒或求救功能。機身以鈦鋁合金打造，背面有3D花瓣紋理，一改平價機的廉價塑膠感。規格唔太失禮，包括6.78吋FHD+屏幕、5,000萬像素主鏡及廣角鏡、MTK Dimensity 720 5G處理器、6GB+6GB RAM及5,450mAh電池，雖然容量只有256GB，但就可加裝microSD記憶卡。