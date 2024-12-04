瓊瑤離世︱林心如傷心得無法說話　蘇有朋：願阿姨一路瀟灑翩然

作家瓊瑤在台灣淡水家中輕生逝世，享壽86歲，消息震驚各界。視瓊瑤為恩人的女星林心如，得知消息後傷心欲絕，透過經理人回覆表示：「發生太突然了，還在整理情緒中，無法回應。」其後聯絡上她本人，但她一度哽咽到無法說出話來，及後表示瓊瑤是她人生中的第一位恩人，也將自己的戲劇圈的功勞歸功於瓊瑤，她透露：「每一年都會打給瓊瑤阿姨拜年，在4月20日生日時，一定都會送花給瓊瑤阿姨。」

林心如透露自己曾帶著老公霍建華、女兒「小海豚」去向瓊瑤拜年，兩人的情誼延續至今。當年《還珠格格》更捧紅了趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰、黃曉明等人爆紅，林心如除了《還珠格格》，《情深深雨濛濛》也是她與瓊瑤合作經典作品之一，一直對瓊瑤感恩在心。

憑劇集《還珠格格》中飾演「五阿哥」的台灣演員蘇有朋，表示：「您說過「自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下」 ，現在您「翩然」歸去，留下了永恒的時代珍寶。很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恒的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！」

另外，昔日曾拍攝過瓊瑤作品《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》、《婉君》等作品的台灣著名主持人徐乃麟，對於瓊瑤的死訊無法接受：「怎麼會這樣，真的是人生走到這一步很感傷。」他感嘆表示：「名利都沒了，不勝唏噓。」他說當年他考慮轉向主持界發展時，瓊瑤曾勸他說，已經演到小生（男主角），不要輕易放棄，而他最後仍選擇往綜藝界。他期間也有回去客串瓊瑤的戲劇，當時瓊瑤特別包了10萬元（約2.5萬港元）紅包感謝他。他透露，瓊瑤對每位演員都很好，但因為不喜出門、非常宅，所以大家多約在瓊瑤家討論劇本。實在想不到，瓊瑤會選擇在家離世。

此外，在台灣被封為「瓊瑤御用女歌手」的李翊君，得知瓊瑤過世消息大感驚訝：「甚麼！怎麼會這樣？不應該是這樣！」還頻頻追問消息正確與否，冷靜過來才哽咽表示：「太遺憾了！太難過、太難過了！」她透露瓊瑤阿姨前幾天在社交平台發文，自己還留言要她好好保重身體，怎麼才過幾天就傳出噩耗。

李翊君提及自己許多膾炙人口的歌曲，都出自於瓊瑤：「瓊瑤阿姨是我的貴人、是我的恩人」。2人去年還在「瓊瑤創作60周年少巨蛋演唱會」同台，現在天人永隔，李翊君表示，瓊瑤對整個華人世界的影視、文壇的貢獻十分了不起，影響許多世代無數人的愛情觀，失去她是所有人的遺憾。李翊君曾唱過包括電視劇《婉君》、電視劇《雪珂》的同名主題曲、《還珠格格》主題曲〈雨蝶〉等。

林青霞獲成就的第一部電影，是瓊瑤的第一部小說《窗外》：「瓊瑤姐生前，非常贊成安樂死。她是一位堅強的女性。最後，自己把自己安樂了。」並透露幾個月前才和瓊瑤通過電話，上個月回台北：「卻沒有能夠安排到去看看瓊瑤姐。今天，實在很懊惱。懊惱極了。」

黃曉明曾於《還珠格格三之天上人間》飾演女主角「小燕子」哥哥「蕭劍」，他亦留言悼念：「看到這個消息真的心痛不已。看着瓊瑤阿姨最後留下的文字，是那麼的真摯，想起當年拍攝《還珠格格3》的那段時光，瓊瑤阿姨一直在給我們鼓勵，一直在引導我們，溫暖我們，告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面彷彿就在昨日。您的作品照亮了幾代人的青春，也教會了我們如何去愛，如何去珍惜，如何去面對生活中的挑戰與困境。願您在天堂安息，我們會珍惜您留給我們的寶貴財富，繼續傳遞愛！就像您留下的文字那樣『生命的美好，就在於能愛、能笑、能恨、能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇、活得熱熱烈烈』。 瓊瑤阿姨已經翩然地化為雪花飛去了，我想以後每一個下雪的日子，都會有您陪在我們的身邊……」