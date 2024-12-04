Me Time邊爐　一人鍋饗獨食

天氣涼涼哋，又是時候歎火鍋，就算一個人亦可以來個Me Time火鍋！雖然近年坊間多了不少一人火鍋店，但汕頭牛肉火鍋應該較罕有，今次介紹潮州菜餐廳推出的全新一人一鍋汕頭牛肉火鍋及連鎖米線店全新推出的堂食限定「巧滾動火鍋」，多款人氣湯底化身火鍋湯底，清酸辛麻辣均有選擇，為獨食饗樂做足準備。

潮汕風味

香港火鍋店超多，但潮汕火鍋反而不多，最近一間潮州菜點心中菜館就推出全新一人一鍋汕頭牛肉火鍋，於中午及晚飯時間供應，用料方面，肉食3選1，當然少不了新鮮牛肉，鮮嫩有肉味，大家亦可點選黑毛豬大脢肉或滋補暖胃的羊肉卷。湯底方面亦可6選1，有經典的養生真菌湯、潮汕沙茶、大紅辣鍋及番茄清湯等，嗜辣愛辛或清淡愛鮮都有得揀！此外，還有新鮮菜盤，配菜選擇不少，有鮮菇、蘿蔔片、粟米、生菜等；加上獨立一人鍋，可根據個人口味調整湯底和配料，令人吃得安心又滿足！

辛麻酸香

連鎖米線店於這個冬日推出一人火鍋，於即日起集團兩間米線品牌多間分店推出全新晚市堂食限定「一人火鍋系列」，分別是「巧滾動火鍋」及「Me譚邊爐」，還備有多款湯底選擇，前者有8款包括清湯（不辣）、鮮番茄湯（可選不辣或10小辣起）、 湖南酸辣湯 （已預設辣度）、麻辣湯 （10小辣起）、泡椒酸菜魚湯 （5小辣起），以及全新推出的特色麻辣湯 （2小辣起）等，隨鍋附送京白菜及精選食材，好似肥牛或脆肉鯇，另可選一款必備食材及兩款必選食材等，分別有豬膶、午餐肉、魚腐、金菇等選擇，以及主食的米線、寬麵、白飯或蒟蒻麵任選一款，配上特色醬汁及飲料。至於後者的「Me譚邊爐」同樣有8款湯底選擇，好似砂砂湯（10小辣起）、水煮湯（預設5小辣）、煳辣湯（10小辣起）等，還可以自行加辣；另可選兩款肉食及兩款必備食材，好似魚片、鴨血、黑椒脆骨丸、鮮蝦餅等，再揀主食、特色醬汁及飲料。兩間同樣送上指定蔬菜籃，巴絲打還可以額外加人食材、小食和主食，豐富飽足！