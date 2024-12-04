馬國明角逐視帝舉白旗　冼迪琦重遇「老竇」：十年如一日

藝人馬國明、李龍基與冼迪琦「三代同堂」在新蒲崗出席24 STORAGE 兩周年慶祝活動。身為唐老鴨忠粉的馬國明收藏了8、9件相關物品，加上本身亦有其他珍藏，故要將部分物品放入迷你倉。問到是否被太太湯洛雯「迫遷」，他說：「唔係，係我心甘情願，因為我實在太多嘢，除咗唐老鴨、仲有Figure公仔、酒井法子、後藤久美子、張國榮、木村拓哉嘅純影集。屋企佢都預咗好多位畀我，當然女仔要多位啲。」

不時傳出做老竇喜訊的馬國明，講到唐老鴨將來可會傳承給BB？他說：「冇諗咁遠，因為依家又未有BB，暫時真係未有公布，亦都唔係未到時候唔可以公布，生BB隨緣啦。」他又透露老婆湯洛雯雖然沒有拍劇，但不時也會拍廣告，今日也要拍廣告，拍劇則要等待合適角色。

講到一年一度的台慶頒獎禮他憑《飛常日誌》再競逐「視帝」，但卻預早「投降」說：「今年應該唔關我事啦，今年只係得《飛》，好似冇出過劇咁，自己覺得應該係冇提名添。」他又直言視帝、視后也沒有心水，因為勢均力敵，他說：「自己私心就睇好蕭正楠，佢係應該要攞視帝，但係一直未有呢個運去囉，佢喺《巾幗梟雄之懸崖》做得好好，但又唔係呢套提名，我都唔係好明。」

馬國明的「女兒」冼迪琦 以動漫Cosplay造型示人，她8歲與馬國明合作《律政新人王II》扮演他的養女，父女終於重聚，她說：「2018年喺無綫遇過馬明，佢仲認得我，馬明亦都十年如一日咁年輕。」冼迪琦近年則在台灣發展，除了參加過女團，近期則為棒球隊擔任啦啦隊女神。

李龍基有不少名錶收藏，但覺得最珍貴的是太太親手製作，以他造型塑造的泥土公仔，講起太太再度感觸哽咽，望將來太太出監能為他製作過去有鬚時的造型公仔，他說：「一提起佢，諗到佢喺裏面就好唔舒服，失去自由，好似得一個人咁，想做咩都做唔到，係好大嘅痛苦。不過，好彩佢依家睇好多書，自己都送咗六十幾本書入去，好似做人道理嘅書。佢最近都好返啲，都要接受現實，已經捱咗一半，出年7月就可以出嚟，大家都互相捱埋佢啦，同埋佢依家都感覺到老公對佢不離不棄，心情都好好多。」